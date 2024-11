Chambres closes et ouvertures théoriques. Colloque anniversaire des 5 ans d'Intercripol (Lyon)

Chambres closes et ouvertures théoriques

Colloque anniversaire des 5 ans d'Intercripol

On s’accorde généralement sur le fait que le roman policier est né avec la publication de « Double assassinat dans la rue Morgue », de Poe (1841) – inaugurant au passage l’un de ses sous-genres les plus emblématiques, le mystère en chambre close, au sein duquel des auteurs comme G. K. Chesterton, J. D. Carr, P. Halter ou E. Hoch rivaliseront de virtuosité, explorant méthodiquement toutes les combinatoires offertes par le principe d’un meurtre commis dans un espace fermé à double tour, dans lequel l’assassin n’a, à première vue, eu la possibilité ni de pénétrer ni de sortir. Le premier roman à énigme reposant tout entier sur ce principe est Le Mystère de Big Bow d’Israël Zangwill (1891) ; Gaston Leroux, avec Le Mystère de la chambre jaune (1907), donne ensuite ses lettres de noblesse à cette situation insoluble qui connaîtra ensuite d’infinies variations, tant du point de vue du lieu lui-même que de son extension. On passe ainsi, par exemple, d’une chambre à un grenier chez Ellery Queen, ou à une île chez Agatha Christie.

Pour le colloque anniversaire de son premier lustre, l’Intercripol (Internationale de la critique policière), qui, pour mener ses contre-enquêtes, s’est forgée la spécialité de repousser les frontières méthodologiques de l’analyse des textes, propose de chercher de nouvelles clés d’interprétation pour ouvrir les locked rooms.

Programme

Jeudi 21 Novembre 2024

9h Ouverture du colloque

Session 1 : Nouveaux regards sur la chambre close

Présidence de séance : Caroline Julliot

9h30-10h30 Uri Eisenzweig (Rutgers University) :

« Double naissance de la chambre close »

10h45-11h30 Emmanuel Pernoud (U. Paris 1) :

« Chambres closes et histoires de l’art »

11h30-11h45 Pause café

Présidence de séance : Jean-Pierre Naugrette

11h45-12h15 Nicolas Bareït (U. de Pau) :

« Architecture du miracle : Les chambres closes de J.D. Carr sous l’angle du droit »

12h15-12h45 Natacha Levet (U. Limoges)

« Chambre close et imposture générique : le cas du roman noir »

13h-14h30 Déjeuner (Buffet)

Session 2 : Contre-enquêtes en chambre close / chambres closes hors du genre policier

Présidence de séance : Jessy Neau

14h30 -15h Stéphane Pouyaud (U. de Rouen)

« Réflexivité de la chambre close, ou comment le comment évince le qui »

15h-15h30 Jean-Pierre Naugrette (U. Sorbonne-nouvelle)

« ‘‘Le ruban moucheté ’’ de Sir Arthur Conan Doyle (1892) :

propositions romanesques pour un retour à Stoke Moran »

15h30-16h Pause café

Présidence de séance : Nicolas Bareit

16h-16h30 Lucie Thévenet (U. Nantes)

« Chambre close à l’antique ? La scène interdite de la skènè tragique »

16h30-17h Gaspard Turin (U. Lausanne)

« Cryptes et tombeaux. De diverses formes de clôture dans Lieux de Perec »

17h-17h30 Marine Le Bail (U. Toulouse)

« Locked rooms, locked books : énigmes en livres clos »

Dîner de colloque.

Vendredi 22 Novembre 2024

Session 3 : Séquestrées ? Chambres closes, démons et demoiselles en détresse

Présidence de séance : Marine Le Bail

9h30 -10h Marc Vervel (U. Paris-Cité)

« Un arrière-goût gothique : la part du mystère dans les mystères en chambre close »

10h-10h30 Sonia Feertchak (écrivaine)

« Le cabinet secret de Barbe-Bleue »

10h30-11h15 Pause café

Présidence de séance : Emmanuel Pernoud

11h15-11h45 Amandine Lebarbier (U. Paris Ouest-Nanterre)

« A Room of one’s own ou le dispositif d’enfermement de l’artiste

féminin dans la fiction du XIXe siècle »

11h45-12h15 Florence Richter (criminologue et écrivaine)

« Prisonniers volontaires, pour le pire et pour le meilleur. Nous avons toujours vécu au château, de Shirley Jackson, et Aux marges du Palais, de François Ost »

12h30 Déjeuner (Buffet)

Session 4 : Les chambres closes à l’âge du monde connecté

Présidence de séance : Maxime Decout

14h-14h30 Paul Vacca (écrivain)

« Le cadavre de la page 2 de Google : Chambres closes et algorithme numérique »

14h30-15h Caroline Julliot (U. Lyon 3)

« L’épisode est-il une chambre close ? Contre-enquête dans la dernière saison de Black Mirror, ou nouvel éclairage sur le mystère de Loch Henry »

15h-15h30 Jessy Neau (U. Poitiers)

« Alliance ad hoc des célébrités dans les fictions télévisées néo-victoriennes »

16h Discussion et clôture du colloque.