La littérature indiciaire au service de la vérité judiciaire? Élémentaire mon cher Watson (Lausanne)

Colloque pluridisciplinaire co-organisé par Charlotte Dufour (Faculté des Lettres) et Loïc Parein (Faculté de Droit).

Le colloque traitera du dialogue entre les romans policiers et judiciaires d’une part et le droit d’autre part, dans une perspective interdisciplinaire. Il sera en particulier question de l’apport de la production littéraire à la manifestation de la vérité judiciaire, par le biais notamment du détail. Véritable clé d’interprétation, le détail, devenu indice, constitue un ancrage commun tant en littérature que dans la pratique du droit. Pour ce faire, interagiront littéraires, romanciers, juristes, psychiatres ou encore spécialistes des sciences criminelles.

—

Intervenantes et intervenants : Jacques Gasser (ancien chef du Département de psychiatrie du CHUV, professeur honoraire à la Faculté de biologie et de médecine de l’Unil), Pierre Margot (professeur honoraire de l’Unil et ancien directeur de l’École des sciences criminelles (ESC)), Vincent Delay (chef de la police administrative de l’état-major de la Police cantonale vaudoise), Nicolas Feuz (écrivain et procureur à Neuchâtel), Christian Guéry (magistrat et ancien maître de conférences à l’École Nationale de la Magistrature), Sylvie Jeanneret(MER à l’Université de Fribourg), Dominique Meyer-Bolzinger (spécialiste de la littérature indiciaire rattachée à l’Institut de recherche en Langues et Littératures Européennes de l’Université de Haute-Alsace à Mulhouse), Laetitia Gonon (maîtresse de conférence à l’Université de Rouen), Alice Jacquelin (chercheuse à Paris-Nanterre et directrice de la Bibliothèque des littératures policières à Paris).

Découvrir sur Fabula le détail du programme…

L’événement est organisé avec le soutien de la section de français de la Faculté des Lettres, le Cercle Littéraire de Lausanne, l’Association du Droit à L’Art et La Fondation Sir Arthur Conan Doyle.

Il est présenté en partenariat avec le Laboratoire Droit & Littérature, un projet de recherche interdisciplinaire soutenu par la FDCA.

Entrée libre. Inscriptions bienvenues, pour une partie du colloque ou pour la journée, à info@c-l-l.ch ou +41 21 312 85 02.