Organisations ludiques dans les productions européennes du XIXe siècle à la contemporanéité (Nancy)

­­­ Colloque – Université de LORRAINE, CLSH Nancy – EA 7305 LIS

28-29 novembre 2024

Organisations ludiques dans les productions européennes

du XIXe siècle à la contemporanéité

Le but de ce colloque est d’examiner la relation qui s’établit entre le créateur et le public quand le premier décide d’avoir recours à des formes de jeu avec lui, consenties et visibles. La fiction artistique, qu’elle se fasse strictement récit ou qu’elle recouvre des aspects plus médiatiques, a besoin d’être tenue pour telle pour exister. Ainsi, comme le montre Jean-Marie Schaeffer, elle nécessite non seulement une convention tacite et active avec le public, qui repose sur sa ductilité admise, mais encore des moyens pragmatiques. C’est dans ce cadre que se pose la question des organisations ludiques que l’artiste a pu poser pour jouer avec son destinataire : démarche, énonciation, structure, mode de composition, contexture, agencement, etc.

Jeudi 28 novembre 2024

9h30 Accueil des conférenciers

10h00 Allocution inaugurale : Rachel Monteil et Pascale Mougeolle

Première partie :

« Enrouler ses ruses » : stratégies ludiques

10h30-11h00 Christian Kotorri (Diplômé de l’Université de Pise et chercheur à l’Université de Pise) Le jeu romanesque : Elena Ferrante autrice

11h00-11h30 NadéraTouahri (Enseignant-Chercheur, ESM, Tlemcen, Algérie) et Michel May

(Chercheur indépendant) Double je/ jeu : de Romain Gary à Émile Ajar

11h30-12h00 Débats

Exposition : des livres inventifs pour tous les goûts ! (Archives de l’Atilf, CNRS)

12h00-14h00 Pause déjeuner

Deuxième partie :

Évolution de la co-construction : place du lecteur/spectateur dans les productions de suite

14h00-14h30 Rachel Monteil (MCF Université de Lorraine, LIS, France), Pistes croisées de Italo Calvino à Antonio Tabucchi

14h30-15h00 Pascale Mougeolle (Agrégée, Docteure, qualifiée MCF en littérature comparée, LIS, Université de Lorraine, France) Feintise fictionnelle et illusion consentie dans la bande annonce du jeu vidéo Troy de Sega.

15h00-16h15 Débats

Conclusions de la journée (Rachel Monteil)

17h00-18h00 Visite-conférence Musée des Beaux Arts (Place Stanislas, Nancy).

« Rapport du spectateur à l’œuvre : jeux de regards », Sophie Laroche et Kenza-Marie Safroui (conservatrices, chargée des collections anciennes et contemporaines)

19h00 Dîner de gala

Vendredi 29 novembre 2024

9h30 accueil des conférenciers

Troisième partie :

Traduction et réception : le jeu de l’interprétation

10h00-10h30 Jean-Louis Vaxelaire (Professeur de linguistique française et romane, Université de Namur, NaLTT, Belgique) Le cuisinier Kitchen Singh et le jardinier Plouz Singh : la traduction des noms propres chez Rushdie

10h30- 11h00 Margherita Cerri (Doctorante, Université Paris-Nanterre, France) Jouer le monde jusqu’au bout : stratégies ludiques et difficultés traductologiques dans Le Noble jeu de l’oye d’Edoardo Sanguineti, traduit par Jean Thibaudeau

11h00-11h30 Chiara Fenoglio (Professeur associé de littérature italienne, Université de Turin, Italie), Tra gioco e dialogo filosofico: il caso delle leopardiane Operette morali

11h30-12h00 : Débats

12h00-13h30 Pause déjeuner

Quatrième partie :

Comment améliorer les œuvres … : les organisations ludiques de lecture en réponse aux organisations ludiques des productions.

13h30-14h00 Arilys Jia (Doctorante de Marc Escola, Université de Lausanne et de René Audet, Université de Laval), « Lecture et relectures du “livre-dont-vous-êtes-le-héros” : sois fictionnels multiples et personnages transfictionnels »

« Ensemble à deux voix »

Pierre Bayard, Professeur de littérature française, Psychanalyste, Paris VIII, France

Marc Escola, Professeur de littérature française, Théoricien, Université de Lausanne, Suisse

Critique et création. Jouer avec la littérature

-Méthodes de lecture

-Entretiens entre Pierre Bayard et Marc Escola

15h00-16h00 Débats

Conclusions (Pascale Mougeolle)

Clôture du colloque.