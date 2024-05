Bibliographie pour l'étude du Menteur de Corneille

par Marc Escola

Ces indications bibliographiques, issues d'une nouvelle édition du Menteur parue en mai 2024 dans la collection GF-Flammarion, sont restreintes aux seules études relatives à l’œuvre comique de Corneille.

On trouvera dans l’édition des Trois Discours sur le poème dramatique de Corneille (GF-Flammarion, 1999, actualisée en 2021) une bibliographie plus complète sur l’ensemble de l’œuvre du dramaturge et la poétique dramatique au XVIIe siècle.

Toute référence complémentaire peut être librement signalée à : marc.escola@unil.ch

Sauf mention contraire, le lieu d'édition est à Paris.

—

Sur la poétique de la comédie à l’âge classique

Littératures classiques, n° 27, printemps 1996 : L’Esthétique de la comédie, sous la dir. de G. Conesa. Notamment pour l’art. de Georges Forestier, « Structure de la comédie française classiques », p. 243-257.

Apostolidès, Jean-Marie, Le Prince sacrifié. Théâtre et politique au temps de Louis XIV, Minuit, 1985, chap. V.

Conesa, Gabriel, La Comédie à l’âge classique. 1630-1715, Paris, Seuil, 1995.

Couderc Christophe (dir.), Le théâtre espagnol du Siècle d'Or en France. De la traduction au transfert culturel, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2012. [Notamment pour l'art de Monica Pavesio, « Le rôle de la commedia dell'arte dans la réception française de la comedia » et celui de Liliane Picciola sur le gracioso, ci-dessous].

En ligne : https://books.openedition.org/pupo/3049

De Guardia, Jean, « La comédie est-elle possible ? », L’Annuaire théâtral, n° 36, 2004. En ligne : https://www.erudit.org/fr/revues/annuaire/2004-n36-annuaire3682/041582ar/

Dumas, Catherine, Du gracioso au valet comique. Contribution à la comparaison de deux dramaturgies (1610-1660), Paris, Honoré Champion, 2004.

Émelina, Jean, Les Valets et les servantes dans le théâtre comique en France de 1610 à 1700, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1975.

Guichemerre, Roger, La Comédie avant Molière, 1640-1660, Paris, A. Colin, 1972 ; rééd. Érudit, 2009 ; La Comédie classique en France, Paris, P.u.f, 1978.

Louvat, Bénédicte et Salaün, Franck, Le Spectateur de théâtre à l’âge classique. XVIIe-XVIIIe siècles, Montpellier, L’Entretemps, 2008.

Oiry, Goulven, La Comédie française et la ville, 1550-1650. L’Iliade parodique, Paris, Classiques Garnier, 2015.

Piot, Coline, Rire et comédie. Émergence d’un nouveau discours sur les effets du théâtre au XVIIe siècle, Genève, Droz, coll. « Travaux du Grand Siècle », 2020.

Ruiz-Alvarez, Rafael, « Le « gracioso » espagnol sur la scène française du XVIIe siècle », [in :] Le Clown : Rire et/ou dérision ?, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 1999. En ligne : http://books.openedition.org/pur/1348.

Scherer, Jacques, La Dramaturgie à l’âge classique, Paris, Nizet, s.d. [1959] ; rééd. A. Colin, 2014.

Scherer, Colette, Comédie et société sous Louis XIII : Corneille, Rotrou et les autres, Paris, Nizet, 1983.

Serroy, Jean et Gilot, Michel, La Comédie de l’âge classique, Paris, Belin, 1997 [chap. IV sur la comédie régulière et les comédies de Corneille, p. 67-86 ; p. 108 sq. sur la comédie à l’espagnole].

Sternberg, Véronique, Poétique de la comédie, Paris, Sedes, « Campus », 1999.

Thouret, Clotilde et Duprat, Anne (dir.), La Ruse en scène. Poétiques et politiques de la tromperie (XVIe-XVIIIe siècles). Comparatismes en Sorbonne, 3, 2012. En ligne : http://www.crlc.paris-sorbonne.fr/FR/Page_revue_num.php?P1=3

Voltz, Pierre, La Comédie, Paris, Armand Colin, coll. « U », 1964 [p. 46-58 : « Le renouveau des années [16]30 »].

Sur les comédies de Corneille

Collectifs et anonymes

Europe, 1974, n° 540-541.

Actes de Fordham (Les Comédies de Corneille : table ronde sur La Place Royale), J. Macary éd., Paris-Seattle-Tübingen, Papers on French Seventeenth Century Literature [PFSCL], 1983, « Biblio-17 », 9.

Cahiers de l’Association internationale des études françaises [CAIEF], vol. XXXVII, mai 1985.

Corneille comique. Nine Studies of Pierre Corneille’s Comedy, M.R. Margitic éd., Paris-Seattle-Tübingen PFSCL, « Biblio-17 », vol. IV, 1982. Avec un « Bibliographic Guide (1633-1980) » spécifique très complet. [Les articles sur Le Menteur se trouvent détaillés ci-dessous]

Pierre Corneille. Actes du colloque de Rouen (2-6 octobre 1984), sous la dir. de A. Niderst, Paris, P.u.f, 1985.

Les comédies de Corneille, Actes du colloque de Rouen (1997), A. Niderst éd., PFSCL, « Biblio-17 », vol. XXV, n° 48, 1998, p. 107-239 [Les articles sur les comédies dont Le Menteur se trouvent détaillés ci-dessous].

Corneille des romantiques, textes réunis par M. Dufour-Maître et F. Naugrette, Rouen, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2006. En ligne : https://books.openedition.org/purh/1360

Pratiques de Corneille, textes réunis par M. Dufour-Maître, Rouen, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2012 [notamment art. de C. Biet]. En ligne : https://books.openedition.org/purh/10236.

Héros ou personnages ? Le personnel du théâtre de Corneille, textes réunis par M. Dufour-Maître, Rouen, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2013. En ligne : https://books.openedition.org/purh/10077.

Ouvrages

Bürger, P., Die frühen Komödien Pierre Corneilles und das französiche Theater um 1630, eine wirkungsästhetische Analyse, Frankfurt, Athenäum, 1971.

Conesa, Gabriel, Corneille et la naissance du genre comique, 1629-1636, Paris, Sedes, 1989. Voir le compte rendu de G. Forestier dans l’article ci-après.

Couton, Georges, Corneille, Paris, Hatier, coll. « Connaissance des lettres », 1969 [Sur Le Menteur et sa Suite : p. 107-110].

Deierkhauf-Holsboer, Sophie, L’Histoire de la mise en scène dans le théâtre français à Paris de 1600 à 1673, Paris, Nizet, 1960.

Dort, Bernard, Corneille dramaturge, Paris, L’Arche, 1972, p. 35-51.

Ekstein, Nina, Corneille's Irony, Charlottesville, Rookwood Press, 2007.

Garapon, Robert, Le Premier Corneille, de « Mélite » à l’« Illusion comique », Paris, Cdu-Sedes, 1982.

Kerr, Cynthia B., L’Amour, l’amitié et la fourberie. Une étude des premières comédies de Corneille, Saratoga (California), Anna Libri, « Stanford French and Italian Studies », 1980.

Lasserre, François, Corneille, le destin d’un écrivain de théâtre, Paris, L’Harmattan, coll. « Univers théâtral », 2017 [p. 159-174 pour Le Menteur et sa Suite].

Litman, Théodore A., Les Comédies de Corneille, Paris, Nizet, 1973 ; rééd. 1981 [sur Le Menteur et sa Suite : p. 175-230].

Maillard, Jean-François, Essai sur l’esprit du héros baroque (1580-1640), Paris, Nizet, 1973, p. 23-32 [sur Le Menteur, p. 27-30].

Mallinson, Jonathan, The Comedies of Corneille. Experiments in the Comic, Manchester, Manchester University Press, 1984 [sur Le Menteur, chap. viii, p. 188-208].

Nadal, Octave, Le Sentiment de l’amour dans l’œuvre de Pierre Corneille, Gallimard, 1948 [sur les premières comédies jusqu’à L’Illusion comique : deuxième partie ; sur Le Menteur et sa Suite : part. IV, chap. I, p. 221-224].

Rivaille, Louis, Les Débuts de Pierre Corneille, Paris, Boivin, 1936.

Picciola, Liliane, Corneille et la dramaturgie espagnole, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2002 [Part. I : « Corneille et le comique espagnol », p. 41-144 ; sur Le Menteur et sa Suite : chap. iii, p. 105-144].

Sweetser, Marie-Odile, La Dramaturgie de Corneille, Genève, Droz, 1977 [sur les premières comédies : part. II, chap. I, p. 87-106 ; sur Le Menteur et sa Suite : chap. 4, §. 2, « Retour à la comédie », p. 131-137].

Sweetser, Marie-Odile, Les Conceptions dramatiques de Corneille d’après ses écrits théoriques, Genève-Paris, Droz-Paris, Minard, 1962.

Venesoen, Constant, Corneille apprenti féministe. De Mélite au Cid, Caen, Minard, Lettres Modernes, 1986.

Verhoeff, Han, Les Comédies de Corneille : une psycholecture, Paris, Klincksieck, 1979 [sur Le Menteur et sa Suite : chap. IV, p. 117-151].

Articles & sections d’ouvrages

Abraham, Claude, « Engagement et désengagement dans les comédies de Corneille : un jeu de mots », Dramaturgies et langages dramatiques. Mélanges pour Jacques Scherer, Paris, Nizet, 1986, p. 247-255.

Backès, Jean-Louis, « La raison de la déraison. Essai sur la logique de la pointe », Littérature, vol. XII, n 48, déc. 1982, p. 106-121. En ligne : https://www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_1982_num_48_4_2180

Conesa, Gabriel, « Corneille et l’élaboration du langage comique au xviie siècle », CAIEF, XXXVII, mai 1985, p. 103-116.

Conesa, Gabriel, « Corneille et la “mimèsis” comique », Littératures classiques, vol. XI, 1989, p. 151-169.

Dosmond, Simone, « Les confident(e)s dans le théâtre comique de Corneille », PFSCL, 1998, vol. XXV, n° 48, p. 167-175.

Doubrovsky, Serge, Corneille et la dialectique du héros, Paris, Gallimard, 1963 ; rééd. coll. « Tel », p. 31-83 [traite des premières comédies de Corneille comme d’un cycle dont La Place Royale constitue le terme, et dont L’Illusion comique, Le Menteur et sa Suite se trouvent exclues].

Droz, Édouard, « Corneille et L’Astrée », Revue d’histoire littéraire de la France [RHLF], 18, 1921, p. 161-203 et 306-381.

Duranteau, Josiane, « Corneille et les tricheurs », Critique, n° 150, 1959, p. 952-958.

Forestier, Georges, « La naissance de la comédie cornélienne et le débat théâtral des années 1628-1630. À propos d’un livre récent », XVIIe Siècle, n° 166, 1990, p. 106-109 [sur le livre de G. Conesa, 1989].

Fumaroli, Marc, « De Mélite au Cid : les bergers naissent à l’héroïsme », dans : Héros et orateurs. Rhétorique et dramaturgie cornéliennes, Genève, Droz, 1990 ; rééd. coll. « Titre courant », 1996, p. 36-45 [traite des premières comédies mais pas du Menteur ni de sa Suite].

Garapon, Robert, « Le Théâtre comique », XVIIe siècle, 1953, 20 : Du baroque au classicisme, p. 259-265.

Gaubert, Serge, « De la comédie des signes aux signes de la comédie », Europe, n° 540-541, 1974, p. 76-86.

Guichemerre, Roger, « Le personnage du rival perfide dans les premières comédies de Corneille », in Corneille comique…, éd. cit., p. 55-74.

Helmreich-Marsilien, Armand, « Un inspirateur paradoxal du tragique racinien : Corneille comique », Australian Journal of French Studies, II, 3, 1965, p. 291-312.

Howarth, William D., « Une peinture de la conversation des honnêtes gens : Corneille et la comédie des mœurs », in Pierre Corneille. Actes du colloque de Rouen…, éd. cit., p. 343-356.

Keller, Luzius, « La rhétorique du mensonge dans La Place Royale », CAIEF, vol. XXXVII, mai 1985.

Kerr, Cynthia B., « Corneille, Molière et le comique de l’amour absolu », in Corneille comique…, éd. cit., p. 107-128.

Kintzler, Catherine, « L’Illusion de Pierre Corneille. L’optique philosophique et le temps de comprendre », Revue de métaphysique et de morale, 2018, n° 98, p. 183-198.

Knutson, Harold C., « Corneille’s Early Comedies : Variations in Comic Form », in Corneille comique…, éd. cit., p. 35-54.

Koch, Philip, « The Hero in Corneille’s Early Comedies », PMLA, 1963, 78-3, p. 196-200.

Lasserre, François, « La réflexion sur le théâtre dans les comédies de Corneille », Papers on French Seventeenth Century Literature [PFSCL], vol. XIII, 1983.

Lerat, Pierre, « Les commentaires des personnages sur le style de leurs interlocuteurs dans les comédies de Corneille », in Pierre Corneille. Actes du colloque de Rouen…, éd. cit., p. 357-363.

Maillard, Jean-François, Essai sur l’esprit du héros baroque (1580-1640). Le même et l’autre, Paris, Nizet, 1973 [Part. I, chap. I :« L’illusion et ses variantes », p. 23-40 sur les comédies de Corneille et celles de Shakespeare].

Mallinson, Jonathan, « Corneille et la comédie de la feinte », CAIEF, XXXVII, mai 1985, p. 87-101. En ligne : https://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_1985_num_37_1_1946

Mallinson, Jonathan, « Les comédies de Corneille : problèmes familiers, perspectives nouvelles », Œuvres et critiques, vol. XXX, n° 2 : Présences de Corneille. 1975-2005, trente ans de réception critique, dossier coordonné par Ch. Mazouer.

Mallinson, Jonathan, « Corneille et les paradoxes du dénouement comique », in Pierre Corneille. Actes du colloque de Rouen…, éd. cit., p. 365-374.

Mallinson, Jonathan, « The variants of Corneille’s early plays », Modern Language Review, vol. LXXVII, 1982, p. 547-557.

Malquori Fondi, Giovanna, « D’une image inquiétante à une image rassurante. La femme dans deux comédies de Corneille », in Onze Nouvelles Études sur l’image de la femme dans la littérature française du dix-septième siècle, W. Leiner éd., « Études littéraires françaises », t. XXV, Tübingen-Paris, G. Narr-J.-M. Place, 1984, p. 55-76 [sur La Veuve et La Suivante].

Margitic, Milorad R., « Mythologie personnelle chez le premier Corneille : le jeu de l’amour et de l’amour-propre de Mélite au Cid », in Pierre Corneille. Actes du colloque de Rouen…, éd. cit., p. 547-567.

Margitic, Milorad R., « Humour et parodie dans les comédies de Corneille », PFSCL, 1998, vol. XXV, n° 48, p. 157-165.

Margitic, Milorad R., Cornelian Power Games. Variations on a Theme in Pierre Corneille’s Theater from Melite to Polyeucte, Paris-Seattle-Tübingen, G. Narr Verlag, 2002 [le chap. 6 porte sur La Place Royale].

Mauron, Charles, « Le menteur et le héros dans le théâtre de Corneille », dans Des métaphores obsédantes au mythe personnel, Paris, J. Corti, 1962, p. 243-269.

Mazouer, Charles, « L’épreuve dans les comédies de Corneille », Papers on French Seventeenth Century Literature [PFSCL], 1998, vol. XXV, n° 48, p. 145-156.

Moisan-Monteyrol, Christine, « Les premières comédies de Corneille : prélude à La Place Royale », Europe, 52, 540-541, 1974, p. 91-99.

Morel, Jacques, « Le jeune Corneille et le théâtre de son temps », L’Information littéraire, 12, 5, 1960, p. 185-192. Repris dans : Agréables mensonges. Essais sur le théâtre français du XVIIe siècle, Paris, Klincksieck, 1991, p. 107-118.

Nédelec, Claudine, « La réception critique des comédies de Pierre Corneille : de quelques mécanismes de l’histoire littéraire », Dix-Septième Siècle, 2004, n° 225 : « Corneille après Corneille », p. 657-667. En ligne : https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2004-4-page-657.htm.

Oddon, Marcel, « L’univers des comédies de Corneille », in Arts du spectacle et histoire des idées. Mélanges J. Jacquot, Tours, Centre d’études supérieures de la Renaissance, 1984, p. 47-55.

Pedersen, John, « Le joueur de rôles : un personnage typique des comédies de Corneille », Revue romane, n° 2, 1967, p. 136-148.

Picciola, Liliane, « L’importance de la commedia dans l’évolution des comédies de Corneille », in Les Modèles de la création littéraire. Actes du colloque de l’université de Paris-X (28 nov. 1987), M.-C. Gomez-Géraud et H. Levillain éd., Paris, Centre de recherches du département de français de Paris X-Nanterre, 1989, p. 59-69.

Picciola, Liliane, « Six années de variations cornéliennes sur les ressorts de la comedia », dans L’Âge d’or de l’influence espagnole. La France et l’Espagne à l’époque d’Anne d’Autriche. 1615-1666, dir. Charles Mazouer, Mont-de-Marsan, Éditions Interuniversitaires, 1991, p. 245-254.

Picciola, Liliane, « L’habillage à la française du gracioso et la grâce comique », in : Couderc Christophe (dir.), Le Théâtre espagnol du Siècle d'Or en France, éd. cit., 2012, p. 27-52.

Rathe, Alice, « La Place Royale : comédie écrite par deux de ses personnages », in Actes de Fordham…, éd. cit., p. 41-46.

Reiss, Timothy J., « The dialectic of language in the theatre : Corneille from Melite to Le Cid », Yale French Studies, 45, 1970, p. 87-101.

Revaz, Gilles, « L’illusion dans l’énonciation comique (Corneille et Marivaux) », Littératures classiques, n° 44, 2002 : L’Illusion au XVIIe siècle, p. 97-114 [p. 103-107 sur Le Menteur]

Rizza, Cecilia, « La condition de la femme et de la jeune fille dans les premières comédies de Corneille », in Onze Études sur l’image de la femme dans la littérature française du dix-septième siècle, W. Leiner éd., Tübingen-Paris, G. Narr-J.-M. Place, 1978, p. 169-193.

Rizza, Cecilia, « Les variantes des premières comédies de Corneille dans l’édition de 1660 », in Pierre Corneille. Actes du colloque de Rouen…, éd. cit., p. 375-384.

Rousset, Jean, La Littérature de l’âge baroque en France. Circé et le paon, Paris, J. Corti, 1954, p. 204-213.

Rubin, David, « Theatrality in Pierre Corneille’s later comedies », PFSCL, n° 7, 1977, p. 81-101.

Siouffi, Gilles, « Autour de la fonction défensive de la parole chez Corneille », in : Héros ou personnages ? Le personnel du théâtre de Corneille, éd. cit., p. 129-145.

Starobinski, Jean, « Sur Corneille » dans L’Œil vivant, Paris, Gallimard, 1961, p. 29-68 ; rééd. coll. « Tel », p. 31-70.

Stegmann, André, L’Héroïsme cornélien, genèse et signification, Paris, A. Colin, 1968, 2 vol, t. II, part. II, chap. V, p. 570-581.

Sweetser, Marie-Odile, « De la comédie à la tragédie. Le “change” et la conversion de Mélite à Polyeucte », in Corneille comique…, éd. cit., p. 75-89.

Van Roosbroeck, G.L., « Preciosity in Corneille’s Early Plays », Philological Quaterly, vol. VI-1, 1927, p. 19-31.

Verhoeff, Han, « Les comédies de Corneille : problématique du genre à la lumière de la psychanalyse », Littérature, n° 31, 1978, p. 77-89. En ligne : https://www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_1978_num_31_3_1165

Verhoeff, Han, « Le don chez Corneille », in Corneille comique…, éd. cit., p. 15-34.

Wagner, Marie-France, « L’éblouissement de Paris : promenades urbaines et urbanité dans les comédies de Corneille », Papers on French Seventeenth Century Literature [PFSCL], 1998, vol. XXV, n° 48, p. 129-144.

Sur Le Menteur et sa Suite

Texte source :

Juan Ruiz de Alarcón, La Verdad sospechosa o El mentiroso [La Vérité suspecte, ou le Menteur] dans Parte veyntidos de las comedias de Lope de Vega Carpio y las meiores que hasta aora han salida, Zaragoza, Pedro Vergs et Jusepe Ginobert, 1630, ff. 88v-110. Rééd. Barcelona, 1634 ; texte espagnol établi par Teresa Ferrer Valls sur le site Cervantès virtual — Éd. moderne : trad. fr. René L. F Durand dans Théâtre espagnol du XVIIe siècle, sous la dir. de Robert Marrast, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1994 [p. 1163-1223, notice & notes : p. 1669-1687].

Éditions du Menteur parues du vivant de Corneille

Édition princeps in-4°, « imprimée à Rouen » : Paris, Antoine de Sommaville & Augustin Courbé, 1644 [Privilège de dix ans accordé à Corneille pour Le Menteur et La Mort de Pompée daté du 22 janv. 1644 ; achevé d’imprimer en date du « dernier d’octobre » 1644]. Autre éd. in-12 la même année, également imprimée à Rouen pour les deux mêmes éditeurs.

Seconde édition séparée, in-12 : Antoine de Sommaville, 1648.

Éditions collectives, à Paris ou Rouen : Œuvres de Corneille, 1648 ; 1652 ; 1654 ; 1655 ; 1656 ; 1657, 1660 (Le Théâtre de P. Corneille, revu et corrigé par l’auteur, 3 vol. in-8, précédés des Trois Discours sur le poème dramatique), 1663, 1664, 1668, 1682 (dernière éd. révisée par le dramaturge : notre texte de référence).

Éditions modernes

Éd. J. Maurens, GF-Flammarion, 1968 (dans le vol. 1 du Théâtre de Corneille qui rassemble ses huit comédies) ; rééd. 2006 (biblio. actualisée par A. Welfringer) [texte de l’éd. princeps de 1644].

Éd. G. Couton, Œuvres complètes de Corneille, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t I, 1984 [texte de 1682, var. 1644 ; notices : p. 1215-1221 pour Le Menteur, p. 1240-1244 pour la Suite].

Éd. A. Niderst, dans Théâtre complet de Corneille, t. II, Rouen, éd. du Tricentenaire, 1985 [texte de 1682].

Éd. L. Picciola, dans Théâtre complet de Corneille, t. II, Paris, Dunod, « Classiques Garnier », 1996 [texte de 1682].

Éd. J. Serroy, Paris, Gallimard, coll. « Folio-Théâtre », 2006, avec La Suite du Menteur [texte de 1682 ; offre notamment un dossier sur les mises en scène de la pièce].

Éd. G. Winter, FolioPlus Classiques, 2006 [texte de 1682].

Éd. G. Peureux, Paris, Le Livre de Poche, 2010, avec La Suite du Menteur [texte de 1682].

Éd. L. Picciola, dans Œuvres complètes de Corneille, sous la dir. de L. Picciola, Paris, Classiques Garnier, t. III, 2023 [Texte de l’éd. princeps de 1644 ; le texte introductif offre notamment un « Tableau comparatif des actions respectives de La Verdad Sospechosa et du Menteur »].

Édition annotée du péritexte

Pour la seule Épître en tête de la Suite du Menteur : éd. par Clotilde Thouret, in Les Idées du théâtre, sous la dir. de Marc Vuillermoz. En ligne : http://idt.huma-num.fr/notice.php?id=158.

Filmographie

La mise en scène de Nicolas Briançon au Théâtre Hébertot (Paris) en 2002 a fait l’objet d’une captation, disponible en DVD (Paris : Sopat, 2003 ; durée : 1 h 47) : Le Menteur de Pierre Corneille, m.e.s de Nicolas Briançon ; avec Nicolas Vaude dans le rôle de Dorante, Julie Grimoud, Philippe Miquel, Henri Courseaux, Pierre Maguelon, Marie Piton, Olivier Claverie... Elle était aussi accompagnée d’une livraison de L’Avant-scène Théâtre, n° 1111, mai 2002 : « Le Menteur de Pierre Corneille, mise en scène de Nicolas Briançon ».

Études

Allentuch, Harriett Ray, « Narcissus redivivus. The Psychology of Corneille’s Comic Liar and His Divergence with Alarcón », Revue Canadienne de littérature compare, vol. 16-2, Univ. of Toronto Press, 1989, p. 16-28.

Cahné, Pierre, « Note sur la comédie du Menteur — charge ironique de la parole du philosophe ? », PFSCL, 1998, vol. XXV, n° 49.

Couprie, Alain, « Le Menteur », dans Dictionnaire analytique des œuvres théâtrales françaises du XVIIe siècle, Paris, Honoré Champion, 2000, p. 524-528.

Decker-Lalande, Roxanne, « Corneille’s Liar : the counterfeitor as creative artist », PFSCL, 1985, vol. XII, n° 22, p. 131-15

Deschanel, Émile, « Le Menteur. Alarcón-Corneille », Le Romantisme des classiques, vol. 1, 1983 ; reprint Genève, Slatkine, 1970, p. 197-222.

Eigenmann, Éric, « Un mensonge cornélien (la relation théâtrale dans Le Menteur] », dans Le Beau mensonge, actes du colloque d’avril 1996, Rabat, Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, V, 1998, p. 109-120.

François, Carlo, « Illusion et mensonge », L’Esprit créateur, vol. 4, n° 3, 1964, p. 169-175. En ligne : https://www.jstor.org/stable/26277005.

Gaines, James F., « Le Menteur and Dom Juan : a case of theatrical and literary adaptation”, Kentucky Romance Quarterly, 1985, n. 32, p. 245-254.

Goodkin, Richard, « Comedy reading the Novel : Corneille’s La Galerie du Palais and La Suite du menteur, French Forum, 2002, n° 27-3, p. 15-24.

Guibert, Noëlle, « Le Menteur mis en scène », Comédie-Française, 1986, n° 145-146 [sur la mise en scène d’Alain Françon, avec Richard Fontana dans le rôle de Dorante].

Jones, Michael, « Five liars : French, English and Italian imitations of La Verdad sospechosa », Publications of Modern Language Association, nov. 1984, vol. 62.

Kerr, Cynthia B., « Sous le signe de l’Europe : Le Menteur de Jean-Marie Villégier », PFSCL, 1998, vol. XXV, n° 49 : Corneille à l’affiche : vingt ans de créations théâtrales, 1980-2000, p. 155-170 [sur la mise en scène de J.-M. Villégier, créée en Belgique puis au Théâtre de l’Athénée à Paris en 1994-1995].

Kerautret, Flavie, « “Tout mettre au hasard”. Aléatoire et goût du risque dans Le Menteur et sa Suite », dans Corneille : un théâtre où la vie est en jeu, sous la dir. de L. Picciola, revue Corneille présent, Rouen, Publication du Cérédi, n° 1, 2021. En ligne : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=1214.

Lanavère, Alain, « Le Menteur de Pierre Corneille. “Par un si rare exemple apprenez à mentir” », L’Art du théâtre. Mélanges en l’honneur de Robert Garapon, Y. Bellenger éd., Paris, Puf, 1992.

Lavagetto, Mario, « Le mensonge sur scène », La Cicatrice de Montaigne. Le mensonge dans la littérature [1992], trad. fr. : Paris, Gallimard, « L’Arpenteur », 1997, p. 93-113 [comparaison des pièces de Corneille et Goldoni].

Lasserre, François, « La raison d’être des a parte dans Le Menteur, PFSCL, 1998, vol. XXV, n° 48, p. 203-211.

Lyons, John D., « Discourse and authority in Le Menteur », in : Corneille comique, éd. cit., p. 151-168.

Marin, Louis, « Le Menteur ou la variation des noms et des corps », Comédie-Française, 1986, n° 145-146 [sur la mise en scène d’Alain Françon] ; repris dans Lectures traversières, Paris, Albin Michel, 1992, p. 147-154.

Minel, Emmanuel, « Du Menteur à sa Suite : de la valeur comme vaine sociabilité à la valeur en liberté surveillée, ou d’une théâtralité problématique à une théâtralité autonome », PFSCL, 1998, vol. XXV, n° 48, p. 213-224.

Picciola, Liliane, « Corneille interprète de Lope de Vega dans La Suite du Menteur », Littératures classiques, 1990, n° 13.

Poulet, Françoise, « La “scène de la fenêtre” dans Le Menteur de Corneille (III, 5) : l’illusion théâtrale comme jeu de dupes », Arrêt sur scène / Scene focus, Institut de Recherche sur la Renaissance, l’Âge classique et les Lumières, 2017. En ligne :

https://ircl.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/12/ASF6_2017_13_poulet.pdf

Reiss, Timothy J., « Le Menteur de Corneille : langage, volonté, société », Romance Notes, 1973, vol. XV, n° 2, p. 284-296. En ligne via Jstor : https://www.jstor.org/stable/43802578.

Ryngaert, Jean-Pierre, « Deux personnages cornéliens à l’épreuve de la dramaturgie moderne », in : Héros ou personnages ? Le personnel du théâtre de Corneille, éd. cit., p. 21-33 [sur Rodrigue dans Le Cid et Dorante dans Le Menteur]. En ligne : https://books.openedition.org/purh/10089.

Rizza, Cecilia, « Un discours sur la comédie dans La Suite du Menteur », in : Création et recréation. Mélanges offerts à Marie-Odile Sweetser, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1993, p. 81-92.

Sénart, Philippe, « La Revue théâtrale : Corneille, Le Menteur », Revue des Lettres modernes, mai 1986 [sur la mise en scène d’Alain Françon à la Comédie-Française].

Serroy, Jean, « La sincérité du Menteur », Travaux de littérature, vol. VII, 1994, p. 125-134.

Smith, Christopher, « Toward coherence in comedy : Corneille’s Le Menteur », in : Form and meaning. Æsthetic Coherence in Seventeeth Century French Drama, éd. Howard et al.,, Amersham, 1982, p. 63-74.

Soare, Antoine, « Sur un mensonge du Menteur : “poudre de sympathie” et “résurrections” tragi-comiques », PFSCL, 1998, vol. XXV, n° 48, p. 193-202.

Stave, Suzan, « Liars and lying in Alarcón, Corneille and Steele », Revue de Littérature comparée, vol. 46, 1972, p. 120-130.

Sweetser, Marie-Odile, « Niveaux de la communication et de la création dans les récits du Menteur », suivi d’une « Note bibliographique : les comédies de l’illusion, 1964-1984 », PFSCL, 1985, vol. XII, n° 23, p. 489-502.

Rouane Soupault, Isabelle, « Une réminiscence cervantine chez Corneille. Don Quichotte et Dorante deux personnages en quête de vérité », Cahiers d’études romanes, 2019, n° 39 ; en ligne :

https://journals.openedition.org/etudesromanes/9561.

Trethewey, John, « Le Menteur and self-conscious theater”, Seventeenth Century French Studies, vol. vi, 1984, p. 120-130.

Trethewey, John, L’Illusion comique and Le Menteur, London, Grant & Ctler Ltd, 1991.

Voltaire, Commentaires sur Corneille, éd. D. Williams, The Complete Works of Voltaire, Oxford, The Voltaire Foundation, 1975, vol. 54 [p. 347-380 sur Le Menteur, p. 380-388 sur La Suite du Menteur].

Zebouni, Selma A., « Comique, baroque, parodie et Le Menteur de Corneille », PFSCL, vol XIV, n° 27, p. 603-612.