La Bibliothèque idéale du professeur de français

À l’occasion du congrès mondial de la FIPF, France Éducation international et la FIPF ont présenté la Bibliothèque idéale des professeurs de français, une sélection de références clés pour nourrir les pratiques d'enseignement du français.

La bibliothèque idéale offre :

- des ouvrages rigoureusement sélectionnés ;

- 4 domaines essentiels : didactique, compétences, enseignement, plurilinguisme ;

- des résumés utiles et des liens vers les ressources en ligne ;

- un outil validé par des experts internationaux du FLE.

Une liste de plus de 150 ouvrages incontournables pour enseigner le français langue étrangère.

Le document peut être téléchargé gratuitement sur le lien suivant :

La bibliothèque idéale des professeurs de français | LISEO – France Éducation international

Conçue par le Laboratoire d’innovation et de ressources en éducation (LIRE), cette bibliothèque est appelée à s'enrichir des suggestions de ses utilisateurs.