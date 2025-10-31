Devenir Cendrars

Les éditions Zoé font paraître le 6 novembre deux nouveaux opus dans la collection "Cendrars en toutes lettres" : les lettres que le poète du Transsibérien échangea avec le sculpteur suisse Auguste Suter – lequel n'est nullement, contrairement à ce que voulait croire Cendrars, le descendant du héros de L'Or –, édités par Jean-Carlo Flückiger, et la très riche correspondance que Cendrars entretint toute sa vie avec son frère, Georges Sauser-Hall, éminent juriste et spécialiste de droit international. Ce deuxième ensemble épistolaire exceptionnel, édité par Jehanne Denogent et Christine Le Quellec Cottier, regroupe plus de quatre cents lettres écrites entre 1904 et 1960 : il a été dévoilé lors d'une vente aux enchère chez Christie's en 2009 et se trouve ainsi publié pour la première fois. Il vient notamment remettre en cause l'idée selon laquelle Frédéric-Louis Sauser aurait complètement rompu les liens avec sa famille suisse après être devenu Blaise Cendrars.

Saluons aussi la parution de l'ouvrage collectif Blaise Cendrars, le rire en éclats, dirigé par Manon Julian Santiago, Joao da Rocha et Bastien Mouchet, ainsi que les récentes livraisons de la revue Constellation Cendrars : le huitième sommaire donne à lire les recherches du séminaire Cendrars autour de "Blaise Cendrars multimédial" sous la direction de Marie-Paule Berranger et Christine Le Quellec Cottier, le neuvième se demande comment Blaise Cendrars est devenu un personnage de fiction, à l'initiative de Jehanne Denogent et Émilien Sermier. Mais aussi le dernier ouvrage de Gisèle Bienne, Chavirer avec Cendrars, qui fait suite à un premier titre déja consacré au poète dans la collection "L'un et l'autre" en 2008, La Ferme de Navarin. Et rappelons enfin que se tiendra à Berne le 23 et 24 avril prochain un colloque dirigé par Jehanne Denogent, Fabien Dubosson, Émilien Sermier et Vincent Yersin intitulé « (Il)lisibilité de Cendrars ».

(Illustr. : Cendrars dessiné en 1912 par le peintre Richard Hall, le père de sa belle-soeur, Agnès)