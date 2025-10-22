Revue
Nouvelle parution
Constellation Cendrars n° 9, 2025:

Constellation Cendrars n° 9, 2025: "Devenirs de Cendrars: vies fictionnelles" (J. Denogent & É. Sermier, dir.)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Constellation Cendrars", 2025
  • EAN : 9782406190424
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19043-1
  • ISSN : 2557-8855
  • Numéro : 9
  • 255 pages
  • Prix : 26
  • Date de publication :
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Classiques Garnier)

Constellation Cendrars 2025, n° 9

Sous la direction de Jehanne Denogent et Émilien Sermier

Paris, Classiques Garnier, coll. « Constellation Cendrars », n° 9, 2025.

Constellation Cendrars présente des inédits, des contributions littéraires et des articles critiques rendant compte des recherches actuelles autour de l’œuvre de Blaise Cendrars.

Sommaire