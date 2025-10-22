Constellation Cendrars n° 9, 2025: "Devenirs de Cendrars: vies fictionnelles" (J. Denogent & É. Sermier, dir.)

Constellation Cendrars 2025, n° 9

Sous la direction de Jehanne Denogent et Émilien Sermier

Paris, Classiques Garnier, coll. « Constellation Cendrars », n° 9, 2025.

Constellation Cendrars présente des inédits, des contributions littéraires et des articles critiques rendant compte des recherches actuelles autour de l’œuvre de Blaise Cendrars.

Sommaire