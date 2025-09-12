Gisèle Bienne, Chavirer avec Cendrars

Avec des photographies de Jean-Marie Lecomte

D’un pays à l’autre, d’une époque à l’autre, d’un projet à l’autre, et pour l’homme à la main coupée, d’une guerre à l’autre : voyager dans l’œuvre de Cendrars nous amène à d’imprévisibles déplace-ments dans l’espace et le temps. En explorant cette œuvre immense, j’ai choisi de sillonner deux territoires situés chacun dans l’actuel Grand Est.

Le premier, limitrophe des Ardennes du sud, lieu de sa blessure de guerre, est en Champagne.

Le second dans les Ardennes du nord lui servit de refuge auprès d’Élisabeth Prévost à une période critique de sa vie avant la Seconde Guerre mondiale.

La plaine marnaise, la forêt ardennaise, deux endroits proches et différents qui ne se laissent pas volontiers appréhender. Pour le légionnaire, pour l’écrivain, pour l’amoureux éconduit, le scénariste, le journaliste, l’aventurier Cendrars, il s’est passé en chacune de ces enclaves des évène-ments décisifs et des rencontres d’exception. D’autres mobiles m’ont guidée, plus impénétrables, et à l’œuvre tout autant, car comment ne pas aller avec « l’homme des cinq continents » de sur-prise en étonnement ?

G. B.

