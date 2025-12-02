Penser queer en français

Largement détourné, instrumentalisé, voire "pinkwashé", le mot queer recouvre désormais en France un ensemble de pratiques pour le moins hétérogènes. La 34e livraison de la revue Fabula-LhT, réalisé sous la direction de Nicolas Aude et Danielle Perrot-Corpet, tente de réaffirmer la promesse épistémique transversale d’une pensée du littéraire qui semble vouloir s’affranchir de toutes les assignations identitaires. Le sommaire s'adosse comme à l'accoutumée à un dossier de la revue Acta fabula qui se propose de cartographier le champ des publications récentes qui ont tâché de traduire, d’investir ou de réorienter cette catégorie et l’élan théorique qui lui demeure associé.

(Illustr. : Le songe de Panurge, eau-forte d'Émile Boilvin pour le Tiers livre de Rabelais, Librairie des bibliophiles, 1877)