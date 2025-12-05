Qui a peur des bibliothèques ? On doit se poser la question, avec la dernière livraison de la NrF. Elles vivent depuis la nuit des temps à l’ombre de la censure, nous rappelle l’écrivain, traducteur et ancien directeur de la Bibliothèque nationale d’Argentine Alberto Manguel dans un éloge à ces temples du livre. Lieux de savoir à l’usage du pouvoir depuis leur création, nous rappelle, avec Ovide, le professeur au Collège de France William Marx. Lieux de fantasmes et de symboles aussi, pour l’éditeur Julien Brocard, qui échafaude la vertigineuse bibliothèque des livres qui n’ont jamais été écrits. Tandis que Vanessa de Senarclens, enseignante à l’université Humboldt de Berlin, revient sur « les pertes de guerre » des bibliothèques allemandes. Quel scénario d’avenir à l’heure de l’IA et de la numérisation des collections ? L’avenir appartient aux rats de bibliothèque, affirme dans une fiction déjantée le romancier et directeur de la Bibliothèque de littérature française et comparée de la Sorbonne, Cyrille Martinez.

Les États-Unis sont-ils en train de renouer avec les pratiques de l'autodafé ? Un second dossier donne la parole à l’ancien directeur de la bibliothèque de Harvard, Robert Darnton, qui revient sur la multiplication des interdictions de livres aux États-Unis, tandis que les écrivaines Alice Kaplan et Isabelle Jarry passent au crible deux livres-symboles de cette censure nouvelle : Les Aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain et 1984 de George Orwell.