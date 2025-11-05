Joao Da Rocha, Manon Julian Santiago, Bastien Mouchet (dir.), Blaise Cendrars, le rire en éclats

Cet ouvrage montre comment le motif du rire traverse l'oeuvre de Blaise Cendrars. La première partie s'intéresse à sa spectacularisation, la deuxième fait dialoguer dérision et violence guerrière, la troisième traite des liens entre comique et poésie, et la dernière interroge l'efficacité des rires.Cet ouvrage montre comment le motif du rire traverse l'oeuvre de Blaise Cendrars. La première partie s'intéresse à sa spectacularisation, la deuxième fait dialoguer dérision et violence guerrière, la troisième traite des liens entre comique et poésie, et la dernière interroge l'efficacité des rires.