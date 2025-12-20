Joyeuses fêtes !

Toute l'équipe Fabula vous souhaite de lumineuses fêtes de fin d'année, et vous invite à feuilleter l'album de l'année écoulée, soit : les quelque cinq-cents billets affichés semaine après semaine sur les trois pages d'accueil que compte le site. Si vous manquez de lectures, ou d'idées de cadeaux de Noël, ce ne sera pas la faute de Fabula. L'équipe n'ayant pas davantage chômé en 2025 que les années précédentes, vous y retrouverez dûment signalés les vingt nouveaux sommaires accueillis parmi nos quatre collections de Colloques en ligne, la dizaine de dossiers critiques d'Acta fabula, dont le numéro anniversaire qui est venu saluer cet été (avec un an de retard) les 25 ans de notre revue des parutions, ainsi que les deux livraisons annuelles de la revue Fabula-LhT, aussi bien que les (trop) rares articles nouvellement versés dans l'Atelier de théorie littéraire, (toujours) en cours de refonte.

Rendez-vous dès le 5 janvier pour découvrir les essais de la seconde rentrée littéraire.