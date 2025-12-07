La voie de la science-fiction
Les éditions Denoël, les Presses de la Cité, Folio et Pocket s’associent pour commémorer les quarante ans de la disparition de René Barjavel. Les éditeurs historiques du romancier publient cet automne la quasi intégralité des romans de Barjavel avec une identité graphique commune signée par Francesco Bongiorni. Signalons ainsi la réédition de Ravage (Folio) : à l’été 2052, une coupure d’électricité paralyse la France et plonge la société dans le chaos. Le jeune François, étudiant en chimie à Paris, tente de fuir la capitale et son ambiance apocalyptique pour rejoindre la campagne provençale avec Blanche, son amour de jeunesse. Suivis par d’autres déserteurs, ils entament un exode à travers le pays dans l’espoir d’une vie meilleure, libérée de la technologie et de ses dérives. Ravage, publié en 1943, a ouvert la voie à la science-fiction en France.
