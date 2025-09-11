Blaise Cendrars – Georges Sauser-Hall, Correspondance 1904-1960. "J’ai pleine confiance. Tout brûler, voilà le mot d’ordre" (Jehanne Denogent & Christine Le Quellec Cottier, éd.)

Voici une correspondance exceptionnelle. Alors qu’on pensait que Blaise Cendrars (1887-1961) avait rompu les liens avec sa famille, un ensemble insoupçonné de plus de quatre cents missives a été dévoilé lors d’une vente aux enchères en 2009. Il est publié aujourd’hui, avec d’autres lettres et photographies inédites retrouvées en 2024. Dès son départ pour la Russie en 1904, Freddy Sauser alias Blaise Cendrars entretient une relation très forte avec son frère Georges Sauser-Hall (1884-1966), juriste de renom international, ainsi qu’avec sa belle-sœur Agnès. Leur correspondance peut sans hésiter être qualifiée de laboratoire de l’écriture. Le frère aîné s’y révèle un soutien essentiel, protecteur ou contradicteur, jusqu’à la fin. Du jeune homme inquiet, embrasé, habité, au Cendrars reconnu et confiant qui négocie les vérités familiales, les lettres racontent la genèse et la vie d’un écrivain.