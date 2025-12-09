Au courant du monde

Les éditions Droz inaugurent une nouvelle collection "Courant du monde", qui rassemblera des récits de voyage de toutes époques, dans une maquette inspirée de celle du chef d’œuvre du voyageur genevois Nicolas Bouvois, L'Usage du monde, dont la maison genevoise avait accueilli en 1963. Son premier titre est un amusant récit inédit de Gaston Leroux : Au Maroc. Journal de route. En décembre 1904, Gaston Leroux, alors reporter vedette du grand quotidien français Le Matin, débarque à Tanger. Il relate à ses lecteurs, dans les deux mois qui suivent, les péripéties tantôt burlesques, tantôt tragiques d’une mission diplomatique dépêchée par la France auprès du sultan du Maroc, l’un des rares territoires indépendants de la région, dans sa traversée du pays de Larache à Fez. Au ﬁl des pages, le sultan en personne, divers ministres et diplomates marocains, des membres de la délégation diplomatique française, mais aussi des opposants armés et même des brigands sont évoqués avec verve et un humour teinté d’autodérision. Le reportage se mue en récit de voyage et s’achève en roman d’aventures.