Blaise Cendrars – Auguste Suter, Lettres 1911-1958. "Vous me paraissez souverain. Simple, fort, solide" (Jean-Carlo Flückiger, éd. ; Thérèse Studer, trad.)

Texte établi, annoté et présenté par Jean-Carlo Flückiger

Lettres traduites de l’allemand par Thérèse Studer

Sixième volume de la collection « Blaise Cendrars en toutes lettres », les missives échangées entre Blaise Cendrars et Auguste Suter relèvent de la correspondance d’artistes plutôt qu’entre écrivains ou proches parents, comme celles avec Henry Miller, Robert Guiette, Henry Poulaille, Jacques-Henry Lévesque, sa femme Raymone Duchâteau ou son frère Georges Sauser-Hall. Auguste Suter est sculpteur. Et Freddy Sauser est pour lui d’abord un camarade d’enfance, puisque les deux garçons ont usé leurs fonds de culotte à Bâle sur les bancs de la même école. Plus tard, en 1910, ils se retrouvent à Paris, et c’est au musée du Louvre qu’ils entament leur dialogue sur les questions de l’art et de la vie. Dès lors, leur complicité s’affirme et leur amitié perdurera jusqu’à la fin.