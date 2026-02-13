Heureux comme Kafka en France

Un dossier critique d'Acta fabula (printemps 2027)

Responsable : Marc.Escola@unil.ch

Au lendemain du Centenaire de la disparition de Franz Kafka (2024), la revue des parutions Acta fabula se propose de publier un dossier critique sur ceux des essais parus ou réédités durant la dernière décennie qui témoignent d'un renouvellement des interprétations (politiques, éthiques et philosophiques), mais aussi de l'intérêt porté à l'histoire de la réception de l'écrivain pragois comme au destin de ses manuscrits.

Toute personne intéressée peut se porter librement candidate pour la recension d'un (ou plusieurs) des titres suivants :

—

[Pascale Casanova, Kafka en colère, Seuil, 2011.

Titre déjà recensé dans Acta fabula] : « Kafka en anamorphose » par Céline Barral.

Saül Friedländer, Kafka poète de la honte [2013], Seuil, 2014.

Cahier de l'Herne « Franz Kafka », sous la direction de Jean-Pierre Morel et Wolfgagng Asholt, Paris, Éd. de L'Herne, 2014.

Léa Veinstein, Les philosophes lisent Kafka, Éditions de la MSH, 2019.

Léa Veinstein, J'irai chercher Kafka. Une enquête littéraire, Flammarion, 2024.

[Marie‑José Mondzain, K comme Kolonie. Kafka et la décolonisation de l’imaginaire, La Fabrique, 2020.

Titre déjà recensé : « Joyeux comme Franz Kafka », par M. Escola].

S. L. Boulbina, Le Singe de Kafka et autres propos sur la colonie, Les Presses du réel, 2020.

Kafka, Derniers cahiers, trad. Robert Kahn, Nous, 2017.

Kafka, Journaux, trad. Robert Kahn, Nous, 2020.

Kafka, Fiches [Aphorismes de Zürau], trad. Robert Kahn, Nous, 2024.

Benjamin Balint, Le Dernier procès de Kafka [2010], La Découverte, 2021.

Stéphane Pesnel, Album Kafka, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2022.

Rainer Stach, Kafka, Le Cherche‑Midi, 3 vol., 2023–2025 (pour la trad. fr.).

Geoffroy de Lagasnerie, Se méfier de Kafka, Flammarion, 2024.

Nathalie Wolff & Laura El Makki, La Justice selon Kafka, Dalloz, 2024.

Maïa Hruska, Dix versions de Kafka [2024], rééd. Flammarion, coll. « Champs », 2026.

Bertrand Leclair, Transformations, Actes Sud, 2025.

—

Les recensions libres de longueur comme de ton (compte rendu, essai, billet, note de lecture, chronique…).

Le comité est susceptible d'agréer des propositions qui porteraient sur d'autres titres que ceux qui figurent sur la présente liste, et le cas échéant des relectures d'essais antérieurs à la période considérée.

Toute manifestation d'intérêt est à adresser avant le 3 juillet 2026 à : Marc.Escola@unil.ch

Les articles définitifs seront à rendre pour janvier 2027.