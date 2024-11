Franz Kafka, Fiches

Fiches : ce coffret est un laboratoire, un laboratoire Kafka. Il ouvre à plusieurs lectures : textuelles, graphiques, visuelles, sonores. Il comprend une traduction inédite des « Fiches de Zürau » de Kafka par Robert Kahn, deux séries de dessins de Marc-Antoine Mathieu — Les environs de l’impossible et Le cercle restreint —, ainsi que des lectures de multiples textes de Kafka par Denis Lavant et des créations musicales de Wilfried Wendling.

Kafka a vécu huit mois, de septembre 1917 à avril 1918, à Zürau, dans la campagne de Bohême, auprès de sa sœur Ottla. Il considérait cette période comme la plus heureuse de sa vie, avant la tuberculose qui allait l’emporter. À Zürau, Kafka a rassemblé des notations, des remarques. Il a recopié ces fragments sur des fiches. Elles ont pour objet des thèmes philosophiques, moraux et esthétiques. Chacune fait partie d’un ensemble, mais en même temps constitue une unité autonome. D’où le choix éditorial du principe aléatoire, ce que ne permet pas la publication en volume. Les fiches détachées renvoient à la totalité de l’univers de Kafka, mais elles forment aussi une puissante constellation, restituée ici dans sa matérialité même.

« Il est vain de vouloir illustrer la littérature de Franz Kafka. Chercher à la représenter revient à s’en éloigner immanquablement. Mais de loin, que voit-on ? En voyageant autour, des points de vue sont possibles. On peut tenter d’en saisir quelques-uns ; non pour voir le monde de Kafka, mais pour préparer le chemin du retour. » [Marc-Antoine Mathieu]

Lire la Note du traducteur (R. Kahn) et les premières pages…

Voir la présentation vidéo…

Coffret 15,8 * 25,3 cm contenant

105 fiches de Franz Kafka traduites par Robert Kahn, en bilingue

26 fiches de Marc-Antoine Mathieu : Le cercle restreint

36 fiches de Marc-Antoine Mathieu : Les environs de l’impossible

6 fiches QR codes renvoyant à des créations sonores et multimédia de Wilfried Wendling et à des lectures de Denis Lavant, soit plusieurs heures de musique et de films.

—

