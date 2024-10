Nathalie Wolff, Laura El Makki, La Justice selon Kafka

À l'occasion du centenaire de la mort de l'écrivain Franz Kafka (1883-1924), universitaires, magistrats, traducteur, éditeur et artistes se réunissent autour de son oeuvre pour analyser le regard qu'il pose sur la justice, son fonctionnement, son rôle, ses insuffisances, et ce qu'elle dit de notre humanité.

Le 3 juin 1924, à l'âge de 40 ans, Franz Kafka s'éteignait au sanatorium de Kierling près de Vienne. Cent ans après sa mort, il est l'un des écrivains les plus traduits au monde, l'un des plus vivants aussi, lui qui, pourtant, a tant souffert de ne pas savoir comment exister.

Universitaires, magistrats, traducteur, éditeur et artistes se réunissent dans ce livre autour de son oeuvre pour analyser le regard qu'il pose sur la justice, son fonctionnement, son rôle, ses insuffisances, et ce qu'elle dit de notre humanité.La pluralité des contributeurs permet ainsi de découvrir, ou de se réapproprier, l'infinie densité émotionnelle, littéraire mais aussi juridique et politique de cet auteur.

Sommaire

Introduction par Laura El Makki, écrivaine, enseignante à Sciences Po Paris et Nathalie Wolff, maître de conférences en droit public, vice-doyen en charge de la culture, UVSQ-Paris-Saclay

Rendre justice à Kafka. Retraduction et republication, cent ans après Max Brod et Alexandre Vialatte. par Blanche Cerquiglini, responsable éditoriale, Gallimard, Folio

Traduire Kafka : les mots de la justice, par Stéphane Pesnel, maître de conférences en littérature allemande et autrichienne des xixe et xxe siècles, Sorbonne Université, traducteur des oeuvres de Kafka, éditions Gallimard, La Pléiade et Folio

La justice kafkaïenne, un contre-modèle pour le juge administratif, par Jean-Christophe Duchon-Doris, président du tribunal administratif de Paris, professeur associé, faculté de droit et science politique d'Aix-Marseille

Quel droit et quels justiciables dans l'oeuvre de Franz Kafka ? par Romain Hélard, conseiller au tribunal administratif de Paris

La critique de la violence légale dans les écrits de Franz Kafka, par Thomas Lindemann, professeur en science politique, UVSQ-Paris-Saclay et École Polytechnique

Kafka, justice et psychologie : examiner le rôle du consentement, par Geneviève Helleringer, professeure en droit, ESSEC Business School & Oxford University

Kafka et les malentendus de l'Europe, par Maïa Hruska, Juriste à Londres, essayiste

Kafka, la dérision, le tragique et la légèreté, par Ulysse Manhes, doctorant en philosophie, ENS, producteur sur France Culture

Interview de Pancho, dessinateur de presse, peintre

Interview de Vadim Sher, pianiste et Dimitri Artemenko, violoniste

Interview de Stéphane Freiss, comédien

Extraits de textes de Franz Kafka, Le Procès, traduction de Jean-Pierre Lefebvre, et " Défenseurs ", traduction de Stéphane Pesnel, in Nouvelles et récits. Oeuvres complètes, tome I (Pléiade)