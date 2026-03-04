Le réel problématique. Crises de la référence, usages du document et régimes de vérité en littérature, XVIIIᵉ–XXIᵉ s. (Cahiers Erta)

Appel à contributions pour les Cahiers ERTA (premier semestre 2027)

Le réel problématique

Crises de la référence, usages du document et régimes de vérité en littérature (XVIIIᵉ–XXIᵉ siècles)

En 2013, notre revue publiait un numéro intitulé Déformer le réel, qui interrogeait les modalités de distorsion, de déplacement et de mise en crise de la référence mimétique dans les écritures littéraires modernes et contemporaines. Plus de dix ans après, la question du réel se pose à nouveaux frais, dans un contexte esthétique, théorique et politique profondément transformé.

Loin de s’être dissoute, la référence au réel connaît aujourd’hui un retour massif dans les pratiques littéraires : récits documentaires, enquêtes, écritures de terrain, usages de l’archive, témoignages, récits de filiation, non-fiction narrative, ou encore formes hybrides brouillant les frontières entre fiction, histoire et sciences sociales. Ce retour ne signifie toutefois ni un rétablissement naïf du réalisme, ni l’abandon des soupçons critiques hérités des théories de la textualité. Le réel apparaît désormais comme un objet instable, conflictuel, problématique, pris dans des régimes de vérité concurrents et soumis à des dispositifs formels et éthiques complexes.

Ce numéro se propose ainsi de prolonger et de déplacer les interrogations ouvertes par Déformer le réel, en s’intéressant moins aux seules opérations de déformation qu’aux conditions de production, de légitimation et de mise en forme du réel en littérature. Il s’agira d’analyser comment les textes littéraires contemporains et modernes construisent, interrogent, fragmentent ou mettent à l’épreuve le réel, et quels enjeux poétiques, politiques et épistémologiques cette problématisation engage.

Les propositions pourront notamment s’inscrire dans les axes suivants :

- Littérature et document : archives, témoignages, enquêtes, matériaux factuels.

- Fictions du réel et non-fictions : hybridations génériques, pactes de lecture, effets de vérité.

- Le réel comme construction discursive : idéologies, dispositifs narratifs et énonciatifs.

- Écritures de l’événement, de la mémoire et du trauma.

- Poétiques de la trace, de l’indice, du fragment et du détail.

- Enjeux éthiques et politiques de la représentation du réel (violence, domination, invisibilités).

- Le réel à l’épreuve des crises contemporaines : écologie, catastrophes, corps, maladie, conflits.

—

Les contributions pourront porter sur la littérature française et francophone, ainsi que sur des corpus comparatistes, du XVIIIᵉ siècle à l’extrême contemporain.

Calendrier :

- avant le 15 juin 2026 : adresser une proposition d’une longueur maximum de 500 mots, aux adresses suivantes : ertafr@ug.edu.pl ; finewi@univ.gda.pl,

- 30 juin 2026 : réponse du comité de rédaction,

- 30 septembre 2026 : remise des articles respectant la feuille de style ; le texte ne se conformant pas aux consignes éditoriales ne sera pas admis,

- 30 novembre 2026 : décision du comité de lecture,

- premier semestre 2027 : publication de numéro (version électronique).

Indépendamment de ses numéros thématiques, la revue accepte des articles divers dans ses rubriques « Varia » et « Comptes rendus ».

Site internet : https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ce/index