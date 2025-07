Bertrand Leclair, Transformations

La folie aussi peut être un long voyage – un long voyage dans le sous-texte obscur mais bien réel de nos vies domestiquées. Comme peut l’être parfois l’écriture, voyage sans fin ni destination clairement définie – et c’est l’une de ces phrases de Kafka si abondamment citées qu’elles en prennent des allures de fétiches modernes, l’écriture lui étant “ce qu’il y a de plus important sur terre, comme sa folie pour un fou (…) ou sa grossesse pour une femme”, quelque chose en somme qui doit impérativement éclore, question de vie et de mort peut-être, question de respiration en tout cas.

Lire un extrait…

Voir la présentation vidéo…

Écouter un extrait…

—

On peut lire sur AOC un article sur cet ouvrage : "Un lumineux renversement du regard"…