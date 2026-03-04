Responsabilità della rappresentazione in letteratura: invisibilità, ragioni e prospettive. Panel 84 del Congresso Nazionale dell'Associazione degli Italianisti (Trento)

Panel 84 del Congresso Nazionale dell'Associazione degli Italianisti - Responsabilità della rappresentazione in letteratura: invisibilità, ragioni e prospettive.

Il fenomeno letterario è attraversato da dinamiche non solo artistiche, ma anche sociali, economiche e politiche (Bourdieu, 1992; Sapiro, 2024). Così, se è vero che la letteratura è sempre stata un vettore di conoscenza di sé e dell’Altrə, nonché un fondamento di riconoscimento e di appartenenza, è anche vero che da questa narrazione è stata storicamente esclusa un’ampia parte dell’umanità: le donne, ma anche tutte le persone che non corrispondono alle norme dominanti del soggetto canonico.

La ricercatrice Azélie Fayolle propone, in una recente pubblicazione, di applicare il concetto di female gaze (2023; 2025) alla letteratura, dimostrando come sia possibile analizzare i testi letterari attraverso un paradigma diverso da quello promosso dal canone, fondato su testi di «grandi autori» consacrati e legittimati attraverso diversi dispositivi di canonizzazione (istituzioni, programmi di insegnamento, ecc.).

Muovendo da queste premesse, il panel si propone come uno spazio di dialogo sull’articolazione e interdipendenza di materia letteraria, autricə, professinistə dell’editoria, genere e società.

Sarà dunque interessante creare una riflessione che tocchi, attraverso i diversi contributi, temi quali:

● Femminismo e letteratura: in che modo le teorie femministe e le teorie queer possono offrire nuove chiavi di lettura dei testi letterari? Possono contribuire a riabilitare figure letterarie invisibilizzate? Quali? Quali concetti potrebbero essere mobilitati più ampiamente nella critica letteraria?

● Sociologia e letteratura: quali meccanismi di esclusione, gerarchizzazione e legittimazione strutturano il mondo letterario e la sua produzione di valore?

● Letteratura comparata e traduttologia: si osservano differenze nel trattamento delle opere e delle questioni di genere tra le diverse lingue e culture? Quali figure di autricə marginalizzatə emergono o restano invisibili nei diversi contesti?

● Archivi letterari: quale ruolo possono giocare gli archivi letterari nell’emersione e valorizzazione delle opere letterarie dimenticate, dellə loro autricə?

Modalità di invio:

Le proposte di comunicazione, in italiano, dovranno contenere:

un titolo provvisorio;

un abstract di massimo 1000 caratteri (spazi inclusi) che presenti l'oggetto dell'intervento, la problematica e la metodologia adottata;

una breve biografia dell'autore (massimo 500 caratteri), con l'indicazione dell'affiliazione istituzionale (università / laboratorio).

Le proposte devono essere inviate entro il 31 marzo 2026 ai seguenti indirizzi: elena.casadiotozzi@unibg.it ; lucie.spezzatti@unige.ch e aditrentorovereto2026@gmail.com.

Le comunicazioni avranno una durata di 15 minuti e dovranno essere presentate in italiano.

Le notifiche di accettazione da parte del comitato scientifico saranno comunicate entro il 20 aprile 2026.