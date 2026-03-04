Appel à communications : L’utopie à l’épreuve des crises du XXIe siècle

Université de Brest, Faculté Victor Segalen, vendredi 16 octobre 2026

Les philosophes Hartmut Rosa et Myriam Revault d’Allonnes se sont tous deux penchés sur les effets paradoxaux de l’accélération de la transformation de nos structures sociales, institutionnelles et culturelles – caractéristique majeure de notre modernité – sur notre expérience et conception du temps. À partir des années 1970, la poussée d’accélération, portée par diverses transitions ou révolutions, s’est accompagnée d’un processus de dé-temporalisation qui a mis en péril le projet même de la modernité. Tous deux empruntent à Paul Virilio l’expression « immobilité fulgurante » pour décrire un état de crise « où tout semble changer de manière frénétique alors qu’en réalité rien ne bouge dans un monde pétrifié et immobile » (Revault d’Allonnes). Alors que la crise désignait autrefois un état temporaire nécessaire au dénouement d’une situation incertaine, elle qualifie aujourd’hui un état devenu permanent marqué par l’immobilisme et l’incertitude – « incertitudes quant aux causes, quant au diagnostic, quant aux effets, quant à la possibilité même d’une issue » (Revault d’Allonnes). La crise globale ne fait pas qu’empêcher d’envisager une issue à l’indécision ; elle est avant tout l’impossibilité de quitter l’état d’incertitude. La crise de notre siècle affecte tout autant notre manière d’être au temps présent que notre manière de nous figurer l’avenir. Englué dans un « temps sans promesses », le futur en devient « infigurable et indéterminé » (Revault d’Allonnes).

Dans ce contexte, la question de l’utopie, des utopies, revient avec une acuité particulière. Par définition, l’utopie est la projection d’un futur désirable qui permet de rendre visible et de corriger les imperfections de la société réelle. Les utopies sont toujours traversées par les tensions, paradoxes et résistances des époques dans lesquelles elles s’inscrivent. Au siècle des Lumières, les formes utopiques foisonnent, entremêlant le réel et l’imaginaire. Selon Bronislaw Baczko, la notion de progrès est cruciale pour comprendre la complémentarité de l’utopie et de l’histoire dans les formes romanesques et poétiques, mais aussi dans diverses formes et pratiques sociales au XVIIIe siècle. Le socialisme du XIXe et de la première moitié du XXe siècle s’est également nourrie de l’utopie. Dans The Future of Socialism (1957), Anthony Crosland appelait à renouer avec l’utopie des owénistes, à repenser le socialisme non en termes de politiques publiques ou économiques mais en termes d’aspirations sociales et de valeurs morales. Pour Crosland, l’Etat-Providence et l’économie mixte de l’après-guerre avaient résolu les pires injustices sociales. L’utopie socialiste se devait toutefois de continuer à dessiner un horizon social plus désirable. Les années 1970 marquent une véritable rupture dans le rapport que l’utopie entretient avec le temps et l’histoire. Dans le contexte du capitalisme tardif, la vision utopique ne propose plus nécessairement un modèle alternatif de société : elle nous force plutôt à penser la rupture elle-même, dans un monde où l’idéologie dominante affirme qu’« il n’y a pas d’alternative ». Selon Fredric Jameson, l’apparente faiblesse politique de l’utopie devient alors paradoxalement sa force, reflétant notre incapacité actuelle à imaginer des transitions historiques concrètes. Fondée sur le désenchantement, la forme utopique propose des réponses fragmentées à la perte de sens.

Edgar Morin, quant à lui, dès avant la crise des subprimes, alertait sur notre difficulté à penser conjointement réalisme et utopie. Méfiant envers les grands récits utopiques du XXe siècle, il appelait à un « grand dessein » fondé non sur des projections lointaines, irréalisables ou abstraites, mais sur une praxis du présent : créer des « oasis de fraternité », faire du réel un espace d’intensité, de poésie, de lien social et d’expérience vécue. Son projet repose sur une utopie immanente, participative et située, qui interroge directement notre rapport au temps, à l’action et au collectif.

Dans le sillage des crises successives de ces dernières années (financière, politique, sanitaire, climatique, migratoire …), on assiste aujourd’hui à l’émergence de contre-utopies radicales, notamment dans les courants regroupés sous le terme de « Dark Enlightenment ». Ces pensées, souvent accélérationnistes, s’opposent à l’héritage des Lumières au profit d’une vision fondée sur l’effondrement de la société civile. Des figures comme Nick Land ou Peter Thiel expriment un rejet radical de la démocratie, au moment même où les antagonismes politiques classiques se recomposent et où les radicalisations s’intensifient.

Cette journée d’étude se tiendra dans le cadre du séminaire « Penser l’écart » du laboratoire HCTI le vendredi 16 octobre 2026 à la Faculté Segalen de l’Université de Brest. Elle invite les participant.e.s à approfondir les liens entre l’utopie et la « crise sans fin » (Revault d’Allonnes) qui caractérise notre époque. Dans un rapport au temps marqué par l’accélération et l’urgence, quelles utopies s’offrent à nous ? Cette journée d’étude se veut un espace de dialogue interdisciplinaire sur les fictions, visions et formes utopiques à l’épreuve des crises dans la philosophie et les arts du XXIe siècle (littérature, cinéma, bande dessinée, musique, arts visuels …) et sur le rapport qu’elles entretiennent avec l’histoire, le temps et le réel. Nous invitons des communications sur les axes suivants (non exhaustifs) :

Héritages et mutations de l’utopie des Lumières

L’utopie comme forme esthétique et stratégie narrative

Utopie et dystopie

Utopie et inclusion

Utopie et temporalités, ruptures, résolutions

Utopie et innovation / technologie

Utopie et imaginaires sociaux

Utopie et crise environnementale

Utopie et fictions jeunesse

...

Modalités de participation

Les propositions de communication de 500 mots maximum, accompagnées d’une courte biographie, sont à envoyer à Kimberley Page-Jones (kimberley.pagejones@univ-brest.fr) et Gwenthalyn Engélibert (gwenthalyn.engelibert@univ-brest.fr) pour le 22 juin 2026. Une réponse sera apportée autour du 3 juillet 2026.

Comité scientifique / scientific committee:

Christelle Centi (11e, UBO), Gwenthalyn Engélibert (11e, UBO), Anaïs Fabriol (14e, UBO), Léna Ferrié (11e, UBO), Thibault Honoré (18e, UBO), Nicolas Le Merrer (17e, UBO), Kimberley Page-Jones (11e, UBO), Alexandra Sippel (11e, Toulouse Jean Jaurès), Aurélie Thiria-Meulemans (11e, Université de Picardie Jules Verne)

