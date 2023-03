Sereine Berlottier, Avec Kafka, cœur intranquille

Il sera ici question de fenêtres, de chambres, de Franz Kafka, et d’une mère à accompagner jusqu’au bout. Écouter une voix qui s’efface, en collectant des phrases, des images, des détails, des étonnements. Regarder dehors et dedans, en lisant et en écrivant, pour apprendre quelque chose au sujet de la peur. Tenter d’articuler, sans craindre ce qui se défait, s’émiette, s’éparpille. Et prétendre, pourquoi pas, que lire peut aider à vivre.

Sereine Berlottier est écrivaine. Elle a publié des récits et des livres de poésie, ainsi que des textes dans de nombreuses revues. Elle participe régulièrement à des lectures publiques, parfois accompagnée de musiciens, et à des projets collectifs.