Reiner Stach, Kafka, t. III : Les années de jeunesse

Le dernier tome de la monumentale biographie de Reiner Stach : les années de jeunesse et de formation, ou comment Franz devient Kafka.

Conclusion de la vaste enquête biographique de Reiner Stach, ce troisième tome est consacré aux années 1883 à 1911, de la naissance de Kafka à la veille de sa grande percée créatrice. Années d’enfance et de silence, années de balbutiements, de premières tentatives littéraires et de lente maturation.



Autant qu’un récit de formation, ce volume est le portrait d’une ville et d’une époque. La ville : Prague, avec son conflit historique de plus en plus brûlant entre Allemands et Tchèques, qui place les Juifs entre le marteau et l’enclume. L’époque : le tournant du xxe siècle, où la montée des conflits sociaux, des idéologies et de l’antisémitisme, les bouleversements intellectuels, scientifiques et technologiques font peu à peu tomber les structures sociales anciennes.



C’est au milieu de ces ruptures que naît et grandit Franz Kafka, enfant isolé pris entre le conflit avec son père et la pression de l’autorité scolaire. Il trouve bientôt dans l’écriture une échappatoire qui, à terme, le ramènera au monde et lui permettra de dénuder la vérité de son époque et de la nôtre. De son premier projet de roman à l’ouverture décisive de son journal, on voit ici, au fil d’une narration virtuose, Franz devenir Kafka.

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau un article du traducteur de la trilogie :

"L’aventure d’une biographie", par Jean-Pierre Lefebvre (en ligne le 6 août 2024).

Hormis la biographie de sa jeunesse due au remuant Klaus Wagenbach (1958), qui fut suivie en France d’un bref et beau Kafka par lui-même en 1968, aucun travail sur la vie de Franz Kafka n’a connu un accueil aussi favorable et unanime, auprès d’un public aussi vaste, que les 2 700 pages de la biographie en trois parties publiée par Reiner Stach entre 2002 et 2014, et désormais traduite en français. C’est là un fait culturel qui interroge en soi. Mais la qualité du travail d’enquête et de l’écriture empathique du biographe explique largement ce succès.