Le petit théâtre de Céline
En 2023, la fameuse valise de manuscrits retrouvée permettait aux éditions Gallimard de lever le rideau sur le petit théâtre de Louis-Ferdinand Céline, avec le texte de deux pièces La Légende du Roi René et La Volonté du Roi Krogold qui constituent la mythologie gaélique "mi-rime mi-prose" imaginée par l'écrivain. Dans un "Moyen Âge d’opéra", entre la Bretagne et la Scandinavie, on découvrait le récit de la guerre menée par le Roi Krogold contre le prince félon Gwendor, le meurtre du procureur Morvan par le trouvère Thibaut et la passion de Joad pour la belle Wanda. Le volume qui réunit les deux drames est aujourd'hui réédité dans la collection Folio. Fabula vous invite à lire l'Avant-Propos de Véronique Chovin et un extrait du texte…Faut-il mettre Céline entre toutes les mains, à commencer par celles de nos enfants ? C'est en tous cas au début de l'Avent que les mêmes éditions Gallimard mettront en vente Histoire du petit Mouck, l'unique conte pour enfants de Céline écrit pour sa fille Colette en 1923, juste avant le Voyage au bout de la nuit. Inspiré d'un conte de Wilhelm Hauff, il a été publié en 1994 seulement, dans Paris-Match, puis en 1997 aux Éditions du Rocher, et se trouve repris dans une édition en facsimilé, avec les illustrations d'Édith Follet, première épouse de l'écrivain (qui pourrait bien en être partiellement l'autrice…). Les Classiques Garnier nous invitent de leur côté à suivre L.-F. Céline en voyage, sous la conduite de Patrick Mathieu.
Mais il convient sans doute de s'interroger sérieusement, avec Tristan Rouquet sur Les écrivains collaborateurs. Engagement, stigmate et postérité (CNRS éd.) : les catalogues de prestigieuses maisons d’édition s’étoffent régulièrement d’inédits ou de rééditions d’écrivains célèbres mais compromis avec le régime de Vichy ou l’occupant nazi. Publier Céline, Drieu la Rochelle, Maurras ou encore Rebatet provoque des débats autour d’un retour de ces intellectuels maudits. La plupart de ces écrivains collaborateurs n’ont pourtant jamais quitté les étals des libraires. Pour comprendre leur apparente résurrection, Tristan Rouquet s’intéresse aux trajectoires sur le long terme de plus de deux cents d’entre eux. L’enquête de Tristan Rouquet met en avant l’ambivalence du stigmate de la collaboration, qui peut s’avérer être une contrainte (empêchement, rappel à l’ordre) ou une ressource (entre-soi, distinction subversive). Elle souligne des réactualisations qui assurent, matériellement et symboliquement, la sourde présence de ces auteurs. Ainsi, des logiques commerciales, intellectuelles et littéraires viennent concurrencer les seules considérations d’ordre politique. De sorte que, plus encore que le devenir de la collaboration intellectuelle, cet ouvrage éclaire les conditions d’accès à la postérité. Fabula vous invite à lire l'Introduction et parcourir la Table des matières…