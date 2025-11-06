Louis-Ferdinand Céline, La Volonté du Roi Krogold, suivi de La Légende du Roi René

« Et la mort tout doucement saisit le prince. Son poids s’était échappé… et il ne se défendait plus. Un beau rêve l’emporta, le rêve qu’il faisait quand il était petit, dans son berceau de fourrures. Dans la chambre des héritiers, près de sa nourrice la Morave en haut, tout en haut du beffroi, dans le château du Roi Krogold. »

Réunis dans leurs seules versions connues à ce jour, La Légende du Roi René et La Volonté du Roi Krogold constituent la mythologie gaélique « mi-rime mi-prose » à laquelle Céline tenait tant. Dans un « Moyen Âge d’opéra », entre la Bretagne et la Scandinavie, on découvre le récit de la guerre menée par le Roi Krogold contre le prince félon Gwendor, le meurtre du procureur Morvan par le trouvère Thibaut et la passion de Joad pour la belle Wanda.

