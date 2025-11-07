Editos
Actualités
Joe Bousquet d'une mort l'autre

Joe Bousquet d'une mort l'autre

Publié le par Marc Escola

"Les Cahiers de la NrF" nous offrent une nouvelle édition des Lettres à Jean Cassou (1930 – 1950) de Joe Bousquet augmentée de 82 lettres inédites. Le volume met en lumière la vie exceptionnelle et dramatique de Joe Bousquet alité, constituant sans relâche une œuvre d’une originalité poétique profonde, lisant et partageant sans cesse ses lectures avec celui qui fut son conseiller aussi bien que son ami. On suit également ses démêlés éditoriaux, avec Fourcade et Denoël, pour lesquels il sollicite l’aide du fidèle Cassou. On retrouve dans ses lettres d’amitié intellectuelle le paysage mental fascinant de Joe Bousquet, à l’œuvre notamment dans son récit-journal Traduit du silence (L’Imaginaire). Fabula vous propose de découvrir un extrait de cette correspondance… On pourra lire au sommaire d'octobre d'Acta fabula le compte rendu par Adrien Gür de la écente édition de L'Opium des songes (Fata Morgana, 2024) : "Échappées épistolaires : ces mots trop clairs pour être compris". Saluons aussi la parution aux éditions Claire Paulhan du premier tome de la biographie signée par Paul Giro, Joe Bousquet, d’une mort l’autre, qui tente de faire sortir l'écrivain du purgatoire littéraire où il est confiné, en mettant à mal nombre d'idées reçues.

(Portrait de Joe Bousquet par Jean Camberoque, 1917-2001)