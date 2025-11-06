Bilan de compétences
Avec quel personnage de roman Mme Bovary pourrait-elle avoir une relation (et plus si affinités) ? Transfictionnelle, la question est aussi un excellent moyen de drague. Charles Coustille en fait le prétexte de Bilan de compétences (Grasset), une fiction qui met en scène un jeune professeur de français, Charles, et une certaine Emma B, enseignante dans un collège de Seine-et-Marne, rencontrée sur Tinder. Très vite liés par par leur passion pour Madame Bovary et l’émission télévisée Mariés au premier regard, ils s'essayent donc à donner à Mme Bovary un amant à la hauteur de ses qualités littéraires : Horace Bianchon, de La Comédie humaine ? Le docteur Pascal, de Zola ? Mais la recherche du personnage fictif prend soudain une dimension réelle : Emma B a une liaison avec un authentique Dr Pascal, médecin de la région… Un premier roman qui s'interroge sur la place de la littérature dans nos vies amoureuses. Fabula vous invite à en lire un extrait…
(Photogramme de La Belle personne, Christophe Honoré, 2008)