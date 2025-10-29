Les langages de Jean-Philippe Toussaint
Jean-Philippe Toussaint s'est remis à l'allemand, et il a manifestement pris goût à la (re)traduction. Après Échecs de Stefan Zweig en 2023, il fait entrer Kafka dans le catalogue des éditions de Minuit (sous pavillon Madrigall désormais) en proposant une nouvelle traduction du texte fondateur : Le Verdict, écrit d’une seule traite dans la nuit du 22 au 23 septembre 1912, qui de l'aveu de Kafka "relève plus du poème que du récit" : "il a besoin d’espace dégagé autour de lui et il ne serait pas indigne qu’il l’obtienne". La couverture blanche des éditions de Minuit lui sied bien. Fabula vous invite à en feuilleter quelques pages…
Mais la surprise vient d'ailleurs : de la publication longtemps différée d'un livre de photographies, L'instant visible aux atelier EXB (tirage limité). Fabula vous invite à voir la présentation vidéo de l'ouvrage… et en feuilleter quelques pages sur le site de l'éditeur…
Signalons encore la mise en ligne sur OpenEdition des actes de l'un des tout premiers colloques consacrés à l'écrivain, à l'initiative de Stéphane Chaudier : Les Vérités de Jean-Philippe Toussaint, ainsi que le récent essai de Christophe Meurée, Jean-Philippe Toussaint et le cinéma (AML éd.)