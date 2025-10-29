Collectif
Nouvelle parution
L.-F. Céline en voyage. Sous la direction de Patrick Mathieu

L.-F. Céline en voyage. Sous la direction de Patrick Mathieu

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Rencontres", 2025
  • EAN : 9782406188162
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18818-6
  • 337 pages
  • Prix : 35
  • Date de publication :
Publié le par Mihai Duma (Source : Classiques Garnier)

L.-F. Céline en voyage

Sous la direction de Patrick Mathieu

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres», n° 689, 2025.

Il s’agit de retracer certaines itinérances de Céline aussi bien géographiques qu’intertextuelles. Ces périples nous éclairent sur la relation si particulière de cet homme au monde et à la littérature. Nous découvrons ainsi l’intimité intellectuelle d’un grand auteur en nous arrêtant sur quelques destinations inédites, du jeune Destouches au Céline âgé.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406188179 - au prix de 85 euros