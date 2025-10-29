L.-F. Céline en voyage. Sous la direction de Patrick Mathieu
Publié le par Mihai Duma (Source : Classiques Garnier)
L.-F. Céline en voyage
Sous la direction de Patrick Mathieu
Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres», n° 689, 2025.
Il s’agit de retracer certaines itinérances de Céline aussi bien géographiques qu’intertextuelles. Ces périples nous éclairent sur la relation si particulière de cet homme au monde et à la littérature. Nous découvrons ainsi l’intimité intellectuelle d’un grand auteur en nous arrêtant sur quelques destinations inédites, du jeune Destouches au Céline âgé.
Existe également en version reliée - EAN 9782406188179 - au prix de 85 euros