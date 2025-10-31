Portraits d'écrivain

Les archives du photographe franco-suisse Yves Debraine recèlent de nombreux portraits d’écrivains de toutes nationalités. Admiré de Giono, il fut aussi le photographe personnel de Charlie Chaplin comme de Georges Simenon. Jean Cocteau, Vladimir Nabokov, Albert Cohen, John Le Carré, Friedrich Dürrenmatt, Ella Maillart ou Jacques Chessex aimaient poser pour Yves Debraine qui, selon les mots de Simenon, "opérait sans douleur". Sous le titre De Cocteau à Simenon, un ouvrage qui paraît aux bien nommées éditions Noir sur Blanc vient aujourd'hui réunir les images prises entre 1950 et 1990. Elles dévoilent un photographe attentif à l’acte d’écrire, à la chorégraphie des mains et des mots, à la dynamique des corps dans leurs lieux de création. Pour accompagner la sortie de l’ouvrage De Cocteau à Simenon d’Yves Debraine, une exposition photo se tiendra du 31 octobre 2025 au 18 janvier 2026 à la Fondation Jan Michalski, en Suisse.

Rappelons à cette occasion le beau volume publié naguère par David Martens, Jean-Pierre Montier & Anne Reverseau, L’écrivain vu par la photographie (PUR), dont on peut toujours lire l'introduction et la conclusion dans l'Atelier de théorie littéraire, mais aussi plus haut dans le temps le sommaire de la revue COnTEXTES consacré au portrait photographique d'écrivain.