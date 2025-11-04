Moby Dick plus grand que jamais

Au printemps dernier, Myriam Watthee-Delmotte faisait paraître Indemne. Où va Moby-Dick ? (Actes Sud), une fiction qui a reçu le Prix Malesherbes Le libraire du roi 2025, lequel couronne un livre consacré à un livre. Elle y donnait la parole à Ishmaël, le seul rescapé du naufrage que relate le roman de Melville. Il sait qu’il n’est pas innocent, ni intact, mais indemne : il a échappé à la damnation. Témoin de la cruauté du destin, de la gangrène de la violence, de l’étouffement des consciences par la peur, il entrevoit ce qui permet de les surmonter, et qui l’a sauvé… Aude Bonord en propose une lecture pour Acta fabula au sein de la rubrique "Le Club de lecture" inaugurée pour les 25 ans de la revue.

Saluons la traduction l'an passé des Petits travaux pour un palais du hongrois László Krasznahorkai (Cambourakis), qui met en scène un certain herman melvill, leque n’a rien à voir avec Herman Melville. Bibliothécaire pendant plus de quarante ans à la New York Public Library et souffrant désormais d’un "affaissement de l’arche interne du pied", celui que seul un "e" semble séparer de l’auteur de Moby-Dick ne partage aucun lien de parenté avec lui. Pourtant sans cesse renvoyé à cette potentielle connexion, il ne peut s’empêcher de développer une fascination pour son illustre homonyme. Tout en s’efforçant de mener secrètement à bien un projet de bibliothèque idéale tout à fait particulier, il met ainsi ses pas dans ceux de Melville, mais également de Malcolm Lowry et de l’architecte Lebbeus Woods, nous conviant à un arpentage méthodique de Manhattan…

Et rappelons la mise en ligne du podcast Moby-Dick ou le Cachalot, déjà salué par Fabula, à l'initiative du Centre de traduction littéraire de l'Université de Lausanne, qui met à l'honneur la retraduction par Philippe Jaworski de l'impérissable roman de Melville pour la collection Quarto (Gallimard). On se reportera à l'un de nos précédents billets pour prendre la mesure de la vague de publications que le célèbre cachalot soulève dans son sillage…

