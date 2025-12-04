Louis-Ferdinand Céline, Histoire du petit Mouck. Edition en fac-similé

Le héros, Mouck, vagabonde dans le désert. Il rencontre une femme, qui l'accueille chez elle, mais se révèle être méchante. Elle enferme des oiseaux, dont le fils du roi. Avec l'aide de celui-ci, Mouck s'échappe et dérobe des babouches et une baguette magique à la sorcière. Il s'empresse d'aller au palais royal, où il est très bien reçu. Le roi va se venger de la sorcière, avec la baguette magique et les babouches. Cependant, Mouck préfère repartir à l'aventure que de rester au palais du roi et de la reine. Il explore un palais où un géant lui donne le titre de grand vizir. Mouck ne veut pas de cette vie là. Le géant lui offre trois cailloux qui lui permettent de formuler des vœux; le premier est de "voyager loin sur la mer". Mouck se retrouve alors sur une île, avec des nains. Puis, il est envoûté par le chant des sirènes, l'invitant à venir avec elle au fond de la mer.

Histoire du petit Mouck est l'unique conte pour enfants de Louis-Ferdinand Céline écrit en 1923 pour sa fille Colette, juste avant le Voyage au bout de la nuit. Inspiré d'un conte de Wilhelm Hauff, il a été publié en 1994 seulement, dans Paris-Match, puis en 1997 aux Éditions du Rocher.

Il est repris ici dans une édition en facsimilé, avec les illustrations d'Édith Follet, première épouse de l'écrivain.