La rentrée avec Fabula

C'est la rentrée sur les tables des librairies comme pour les écoliers de Suisse romande et donc aussi sur Fabula ! Si l'automne dernier fut particulièrement chiche, les semaines qui viennent promettent de belles surprises dans le champ de la théorie littéraire — notre page d'accueil en affichera semaine après semaine les sommaires et extraits. C'est Sophie Rabau qui ouvre le bal avec… Le Bal masqué de Théodore Reinach (Les Belles Lettres). Aux éditions du Seuil, Gisèle Sapiro publiera fin septembre Qu’est-ce qu’un auteur mondial ? Le champ littéraire transnational, Jennifer Tamas se demandera dans un bref Libelle Peut-on encore être galant ?, et Hélène Giannecchini fera part d'Un désir démesuré d'amitié dans un nouveau volume de la précieuse "Librairie du XXIe siècle", laquelle fera paraître un peu plus tard un supplément inattendu à Tristes Tropiques : les Peintures Cadive de Claude Lévi-Strauss. Aux éditions de Minuit, Thomas Clerc, qui a fini par épuiser tous les charmes de son appartement (et de sa cave), s'en ira arpenter le XVIIIe arrondissement dans Paris. Musée du XXIe siècle, et la revue Critique fera du bruit avec un sommaire voué aux "Sons. De la musique aux arts sonores". Chez Corti, Lionel Ruffel dira ses Trois réveils, une enquête personnelle dans les livres et les fictions à l’occasion de trois événements collectifs. Aux Équateurs, Antoine Compagnon tentera de nous convaincre que La littérature, ça paye. Chez Flammarion, Judith Butler posera la question Qui a peur du genre ?, Lucie Taïeb prendra La mer intérieure. En quête d’un paysage effacé, et Catherine Sauvat contera dans Ils sont elles quelques Histoires extraordinaires d'écrivaines qui ont choisi des noms d'hommes. Sortiront de La Fabrique un nouvel essai de Jacques Rancière, Au loin la liberté. Essai sur Tchekhov, ainsi que Le culte de l'auteur. Les dérives du cinéma français dénoncées par Geneviève Sellier. Gallimard fêtera le Centenaire Joseph Conrad avec un volume des Cahiers de la NrF, Italo Calvino aura (enfin) les honneurs de la "Bibliothèque de la Pléiade", où il sera rejoint par H. P. Lovecraft mais aussi D. H. Lawrence, et Jean-Noël Mouret récitera Un abécédaire littéraire parisien, d’Aragon à Zola. Aux éditions Hermann, Fabrice Flahutez et Marie Mauzé nous révèleront le Carnet de voyage chez les Indiens Hopi d'André Breton, Chloé Chaudet quelques Fictions du grand complot, et Nicolas Valazza Le Livre enflammé. Fictions et poétique de l'autodafé. Chez Grasset, on multipliera Dix versions de Kafka avec Maïa Hruska. Mais c'est chez Albin Michel que Feydeau s'en va, sur les pas de Thierry Thomas.