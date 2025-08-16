Nancy Huston engagée et enragée

Editos
Les éditions Actes Sud font paraître comme en diptyque deux titres de Nancy Houston : sous le titre Les Indicibles, un essai à contre courant sur la différence des sexes, qui mêle expérience personnelle – de garçon manqué, de mère récalcitrante et d’écrivaine forcenée – et références littéraires et scientifiques, pour offrir aux lecteurs des deux sexes (ou à peu près) des pistes de "réconciliation" ; Fabula vous propose d'en feuilleter quelques pages… Mais aussi, sous le titre Enragée engagée un recueil de textes circonstanciels choisis parmi tous ceux que l'écrivaine a été amenée à écrire ou prononcer depuis le début du millénaire ; là encore, Fabula vous offre de lire un extrait du volume…