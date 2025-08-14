Le roi est (bien) mort
Le château de Versailles proposait en 2016 une exposition, qui s’appliquait à retracer les détails, finalement mal connus, de la mort, de l’autopsie et des funérailles de Louis XIV. Pierre Laforgue a vu plus loin et plus grand, en se lançant dans une grande enquête sur la mort de tout ce que le royaume de France a compté de figures monarchiques après la fin de la monarchie. Après un premier tome qui, sous le titre Le roi est mort, proposait une réflexion sur les fictions du politique au temps du romantisme, il dresse, toujours aux éditions Classiques Garnier, un second échafaud, Le roi est mort II, voué aux Royautés imaginaires (1836-1893) : de la mort de Charles X à la toute fin d'un siècle qui put célébrer le premier centenaire de la Terreur et consacrer l'entrée en scène de deux autres instances légitimantes : le peuple et la république.