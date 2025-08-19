Le sacré dans la vie quotidienne

En dehors de toute idée religieuse, divine ou morale, le sacré pour Leiris se tapissait dans les choses, les moments et les lieux qui lui inspiraient à la fois désir et terreur. Il représente la part de l’illicite, qui trouve ses racines dans l’enfance, et qualifie la chambre parentale par exemple, ou bien le cabinet de toilette, où Leiris formait avec son frère une sorte de société secrète. C’est la quête du merveilleux, blotti dans la vie quotidienne de l’enfant, dans les recoins, espaces ou spectacles ritualisés qui exhalent ce sentiment du sacré. Telles les courses à l’hippodrome d’Auteuil, où le jockey fait aux yeux de l’enfant figure d’idole. Mais ce sentiment s’étend aussi aux mots, à tout ce que pouvaient inspirer à Leiris le prénom Rebecca par exemple… Les éditions Allia rééditent le texte de la conférence Le scré dans la vie quotidienne, présentée par Denis Hollier et préfacée à nouveaux frais par Lionel Menasché. Fabula donne à lire un extrait de l'ouvrage…