Le suicide de Dickens
On ne l'attendait pas forcément sur ce terrain britannique, mais c'était oublier que Philippe Delerm a été longtemps professeur de littérature. Dans une biographie qui paraît ces jours-ci aux éditions du Seuil, l'écrivain conte le "suicide exalté" de Charles Dickens qui a consumé les dix dernières années de sa vie, dans des tournées de lectures publiques à la façon d’une rock star littéraire du XIXe siècle. Écosse, Angleterre, États-Unis : il se donnait corps, voix et âme pour incarner à la façon d'un comédien les personnages de ses plus grands romans (Olivier Twist, De grandes espérances, Pickwick…), personnages qu’il disait préférer à ses propres enfants… "Son amour pour le théâtre n’est pas autre chose que la fièvre qui l’a poussé à écrire tant de romans". Fabula vous offre de lire un extrait de l'ouvrage…