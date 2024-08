Chloé Chaudet, Fictions du grand complot [27/09]

Les figurations du complot ne sont ni spécifiques à notre époque, ni seulement l’apanage des imbéciles. Leur profondeur historique et leur hétérogénéité sautent aux yeux lorsque l’on s’intéresse aux multiples productions esthétiques auxquelles elles se relient depuis le développement de la culture médiatique contemporaine. Dès le début du XIXe siècle, leurs déclinaisons romanesques ont essaimé en Europe occidentale puis se sont diversifiées en impliquant d’autres formes narratives, comme le cinéma et les séries télévisées, ainsi que différentes aires géo-culturelles.

Plutôt que d’associer les narrations complotistes à des crises qui détermineraient leurs contenus et leurs enjeux de manière univoque, ce livre envisage les visions du monde variées qui en émanent, alimentant un « grand récit » qui se perpétue depuis plusieurs siècles en démultipliant ses supports, ses dévoilements captivants et ses cibles. À partir de l’étude interdisciplinaire de plus d’une centaine de fictions narrant des complots à grande échelle dans diverses langues européennes, il renouvelle l’approche d’un imaginaire social auquel chacun de nous a été confronté. Face à ses manifestations qui imprègnent nos démocraties, notre vie culturelle et notre quotidien, cet ouvrage propose ainsi des outils propres à nuancer et mieux adapter nos réactions.

Lire sur Fabula l'introduction de l'ouvrage…

Parcourir la Table des matières…

Chloé Chaudet est maîtresse de conférences HDR en littérature comparée à l'Université Clermont Auvergne et membre junior de l'Institut Universitaire de France (IUF). Elle s'est spécialisée dans l'étude des relations entre littérature, politique et mondialisation dans les domaines linguistiques ouest-européens. Ces dernières années, elle a étendu ses travaux à l'analyse comparée de la fiction (littéraire, mais aussi audiovisuelle). Ses recherches actuelles portent sur les fictions et les imaginaires du complot dans l'espace atlantique (XIXe-XXIe siècles) selon une perspective historique, narratologique et sociocritique.