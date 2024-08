André Breton, Carnet de voyage chez les Indiens Hopi (éd. Fabrice Flahutez, Marie Mauzé)

En août 1945, le temps d’un séjour dans l’ouest du Nouveau-Mexique et en Arizona, André Breton consigne sur son petit carnet à couverture bleu foncé les précieux détails de la vie dans les réserves indiennes Navajo, Zuni, Apache et Hopi.

André Breton, en fin observateur, ethnologue en herbe, enregistre tout ce qu'il voit. Notes manuscrites et croquis s'égrènent et dressent un tableau précis de ces communautés : objets quotidiens ou rituels, architecture profane ou sacrée, danses, costumes, habitat, coiffures, paysages, faune, flore... C’est l’engouement sans précédent que les surréalistes ont entretenu avec les peuples et les cultures autochtones d’Amérique du Nord qui transparaît.

Ces 76 pages sont ici reproduites en fac-similé, pour la première fois, accompagnées dans un second carnet de leur retranscription, d'un appareil critique minutieux et de photographies inédites.

Fabrice Flahutez est un historien français, écrivain, cinéaste, éditeur et commissaire d'exposition. Il a enseigné l'histoire de l'art à l'université de Nanterre jusqu'en 2019 puis à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne.

Marie Mauzé est chercheuse au Laboratoire d'anthropologie sociale (CNRS-EHESS, Collège de France), après avoir obtenu un Master’s Degree in Interdisciplinary Studies (Anthropology, History, Art, Education) à l’Oregon State University (USA). Elle se consacre depuis plus de trente ans à l’étude des sociétés de la côte nord-ouest de l’Amérique du Nord.

