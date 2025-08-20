Lagarce fiction
Dans son Journal, Jean-Luc Lagarce évoquait avec ironie et superstition les "camarades chercheurs de l’Idaho", ces universitaires qui travailleraient sur ses archives quand il aurait obtenu la gloire. Dans Lagarce, fiction (La Table Ronde), Charles Salles a su faire tout un roman de ce qui n'est déjà plus une boutade : trente ans après la mort du dramaturge, Gus Idaho, documentariste américain, mène son enquête sur Lagarce, et fait défiler devant sa caméra les proches du dramaturge : la Mère, le Père ; les producteurs Lucien et Micheline Attoun ; la Comédienne ; l’Alter Ego ; le Romancier… Tour à tour, chacun fait revivre Lagarce – comédien, metteur en scène, mais aussi ami, frère, fils. Fabula vous propose de feuilleter le livre…
Paraît dans le même temps aux Solitaires intempestifs, la maison bisontine qui œuvre à la postérité de l'œuvre du dramaturge, le texte du spectacle créé en janvier dernier par Vincent Dedienne au Théâtre de l'Atelier à Paris : Il ne m'est jamais rien arrivé. Une exploration des carnets qui dessine le portrait intime d’un jeune homme drôle et terrifiant, solitaire et sentimental, entre Paris et Besançon dans les années 1980. Fabula donne à lire lire les premières pages…
Rappelons qu'on peut lire dans Acta fabula les comptes rendus de l'ouvrage de Lydie Parisse, Lagarce. Un théâtre entre présence et absence (Classiques Garnier) par Béatrice Jongy-Guéna : "Lagarce grand écrivain", et du volume de Sken&graphie : Juste la fin du monde, de Lagarce à Dolan, par Fanny Cardin : "Genèse de la fin".