Dans L’Art de la fiction, Henry James s’étonnait qu’un roman qui présente la destinée d’une épouse d’un médecin de campagne dans un bourg normand, puisse aboutir à un tel chef-d’œuvre : "Les éléments à peindre sont en nombre infime, la situation de l’héroïne est pour ainsi dire minable, le matériau des moins prometteurs ; or tout cela va donner vie à une œuvre de génie… Les pauvres aventures d’Emma Bovary sont une tragédie pour cette raison qu’en un monde ne soupçonnant rien d’elle, la laissant sans aide et sans consolation, elle doit seule distiller le précieux et le rare." La lutte démesurée et perdue d’avance qui se joue pour Emma Bovary entre sa réalité cruelle et ses aspirations romantiques fonde le mystère du personnage, que Christophe Honoré tente de redécouvrir avec les moyens du théâtre dans un spectacle qui sera créé mi-septembre au Théâtre de Vidy-Lausanne, avec Ludivine Sagnier dans le rôle-titre, et en tournée ensuite en France. "Est-elle une sœur éloignée de Don Quichotte ou bien juste une héroïne sans moyen dont on peut moquer la candeur et l’ignorance, ou bien incarne-t-elle, d’une manière flamboyante et frondeuse, et très moderne, le refus féminin face à la renonciation ?". Le texte de cette Bovary Madame est à paraître prochainement aux Solitaires intempestifs.

(Photo : ©Laurent Champoussin)