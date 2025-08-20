Denis Roche à la table des vivants

Les amis de Denis Roche le ramènent à la table des vivants dans un volume de la collection "Fiction & Cie" qu'il avait fondée aux éditions du Seuil, sous la forme d'un défilé de moments, de circonstances et de fulgurances. Évoquant le poète, le photographe, l’éditeur, l’homme que fut Denis Roche, chaque contribution part d’une image pour dresser un portrait, signifier un enjeu, un retentissement. Dix ans après la mort de l’auteur, son œuvre si singulière est là, qui continue de nous regarder, de nous interpeler, de jouer avec nous.