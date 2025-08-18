Sur le chemin du retour

La canicule nous y aura un peu préparé : l'heure sera bientôt venue de refermer les volets sur nos lieux de vacances, et de reprendre le chemin des bibliothèques avant les escaliers de nos salles de cours, en passant peut-être dans l'intervalle par quelque bonne librairie — il n'en est pas de mauvaise. Fabula, de retour en même temps que les écoliers romands, vient signaler dès maintenant et jour après jour les nouvelles parutions de la rentrée, en faisant la part belle aux essais littéraires dans les billets affichés semaine après semaine sur la présente page d'accueil, mais en s'attachant aussi aux publications relevant plus largement des sciences humaines sociales sous l'onglet "Questions de société" ainsi qu'aux initiatives directement accessibles en ligne à la rubrique "Web littéraire".

