Signé George S.
Thierry Bodin publie aux éditions du Passeur les Nouvelles lettres retrouvées de Georges Sand : plus de quatre-cents envois, qui couvrent presque toute la vie de George Sand, depuis ses quinze ans jusqu’à ses derniers jours. La plupart, du court billet à la longue missive, sont entièrement inédites et viennent s’ajouter au corpus de la volumineuse correspondance de la romancière ; d’autres, dont on ne connaissait que des extraits, sont ici publiées intégralement pour la première fois. Et plus de deux-cent soixante correspodants, de Barbey d’Aurevilly, Hector Berlioz ou Henri Heine à Nadar, Armand Barbès, Eugène Sue, Victor Hugo… Un numéro de la revue Épistolaire vient dépouiller les quelque 20000 lettres désormais disponibles, pour évoquer "George Sand, une vie en correspondance", à l'initiative de Brigitte Diaz. Les éditions Rivage redonnent à lire la Correspondance George Sand Gustave Flaubert sous le titre Une certaine allégresse, avec une préface de Thierry Clermont.
Les Cahiers George Sand s'attachent de leur côté à "George Sand sociologue", sous la direction de Brigitte Diaz encore. Le prochain appel à contributions de la revue porte sur "George Sand et la fabrique de l’Histoire (du XIXe siècle à nos jours)". Rappelons que la Fondation "Annarosa Poli - George Sand e il mondo" (George Sand et le monde) propose chaque année une "Bourse de perfectionnement" sur George Sand et son temps, ouverte à tous les chercheurs dès le Master dans les disciplines littéraire, artistique, linguistique ou historique.