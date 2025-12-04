Relire Victor Serge
Les éditions Libertalia font paraître cet automne la biographie du Jeune Victor Serge par Claudio Albertini. Cette publication s'inscrit dans un regain d'intérêt pour l'auteur des Mémoires d'un révolutionnaire, en témoigne les nombreuses rééditions de ses romans et essais (Les Hommes dans la prison chez Libertalia en 2025, L'Affaire Toulaév chez Nouveau monde en 2024 ; Ville conquise chez Sillage en 2022 ; L'An I de la Révolution russe chez Agone et Mémoires d'un révolutionnaire chez Lux en 2017...). Figure encore trop oubliée mais incontournable des luttes révolutionnaires du premier XXe siècle, Victor Serge, de son vrai nom Viktor Lvovitch Kibaltchitch, est de tous les combats : proche de la bande à Bonnot et du mouvement libertaire à Paris, il passe ensuite à l'Est et rejoint l'exécutif de la jeune URSS. Critique de la première heure du stalinisme, il est incarcéré pendant plusieurs années avant d'être libéré grâce à une campagne internationale menée notamment depuis la France et par l'intervention de Romain Rolland. Souvent réduit à un militant ou un penseur politique, celui qui signait ses article du pseudonyme "Le Rétif" est pourtant aussi un véritable écrivain polygraphe, qui a fait l'objet d'une thèse de littérature d'Éva Réthoré en 2017 et qu'évoque Jean-Louis Jeannelle évoque dans un chapitre de son livre Vies Mémorables. Comme l'écrivait Éva Réthoré, "Victor Serge met en scène une fresque humaine. Ses livres ne sont pas centrés sur un héros singulier mais sur une entité collective : ils entendent embrasser l’humanité dans son ensemble".