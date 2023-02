Georges Sand, Nouvelles lettres retrouvées (éd. Thierry Bodin)

L'ouvrage



Ces 406 nouvelles lettres retrouvées couvrent presque toute la vie de George Sand, depuis ses quinze ans jusqu’à ses derniers jours. La plupart, du court billet à la longue missive, sont entièrement inédites et viennent s’ajouter au corpus de sa volumineuse correspondance. D’autres, dont on ne connaissait que des extraits, sont ici publiées intégralement pour la première fois.

Plus de 260 correspondants - dont une cinquantaine de nouveaux - sont représentés, des moins connus jusqu'aux plus illustres, comme Barbey d’Aurevilly, Hector Berlioz, Henri Heine, Nadar, Armand Barbès, Eugène Sue, Victor Hugo, Louis Blanc, Eugène Fromentin, Jules Favre, Pauline Viardot, la Taglion, ainsi que les plus divers : parents, familiers, éditeurs, journalistes et patrons de presse, acteurs et directeurs de théâtre, écrivains, artistes, hommes politiques, domestiques, fonctionnaires, commerçants, hommes d’affaires...

On retrouve dans ces pages retrouvées toute l'humanité et l'insatiable curiosité de l'écrivain, que l’on suit jusqu’à ses toutes dernières lettres, en mai 1876, quelques jours avant sa mort.

Les auteurs

George Sand (1804-1876) est une romancière, dramaturge et critique littéraire française. Auteure de plus de 70 romans, on lui doit également quelque 25 000 lettres échangées avec toutes les célébrités artistiques de son temps.

Thierry Bodin est libraire-expert en lettres et manuscrits autographes. Ses travaux sont consacrés au romantisme français, en particulier Honoré de Balzac, Alfred de Vigny et George Sand.