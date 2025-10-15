Cahiers George Sand n° 47, 2025 : "George Sand sociologue" (dir. Brigitte Diaz)

George Sand fut une observatrice vigilante de son siècle. À travers ses romans, ses écrits autobiographiques, sa correspondance et ses articles de presse, elle a livré un panorama mobile et pénétrant de la société française, en la saisissant dans sa diversité géographique et sociale. Plus « lanceuse d’alerte » que théoricienne, elle a fait de la littérature un instrument d’optique pour décrypter la scène sociale et analyser ses dysfonctionnements. Pourtant, quand bien même la majeure partie de ses romans questionnent la société contemporaine qu’ils mettent en scène – de la monarchie de Juillet à la IIIe République –, Sand ne bénéficie pas de la même reconnaissance que ses pairs, Balzac, Stendhal ou Flaubert, salués comme des précurseurs ayant introduit une démarche sociologique dans la littérature.

Sommaire

Introduction

Brigitte Diaz

Relire George Sand à la lumière de la sociologie

Dossier

Jean-Claude Caron

George Sand, une sociologie des jeunes générations

Vincent Robert

Une longue défiance : folkloristes et sociologues face à l’œuvre de Sand

Brigitte Diaz

Histoire de ma vie : une « auto-socio-biographie » ?

Agnese Silvestri

Jeanne, la dimension sociologique de la fable mythique

Julie Anselmini

Lire les romans « rustiques » à la lumière de Marcel Mauss : Sand et la sociologie du don

Pascale Auraix-Jonchière

Le Meunier d’Angibault et Les Maîtres sonneurs : création romanesque et représentations sociales

Martine Lavaud

Étiologie et poétique de la violence dans Mauprat

Helène Charderon

Le destin social de la jeune fille dans « Le Château de Pictordu » et « La Reine Coax »

Olga Kafanova

« Enfin, George Sand apparut, et le roman devint finalement social » : Bélinski lecteur de Sand

Varia

Zoé Commère

George Sand dans le miroir des biographies pour la jeunesse du XXIe siècle

Clémence Hovelaque

Les portraits dans Histoire de ma vie ou la tentation romanesque

Piero Latino

George Sand entre roman de la voyance et roman de l’initiation

Recensions

George Sand, Œuvres complètes, sous la direction de Béatrice Didier, Lélia, 1833, suivi de l’édition de 1839, édition critique par Isabelle Hoog Naginski, Paris, Honoré Champion, coll. « Textes de littérature moderne et contemporaine », 2024, 2 vol., 1054 p.

Béatrice Audoux, Stéphane Ajasson, Le premier amour de George Sand, Paris, L’Harmattan, coll. « Biographies », 2024, 261 p.

Roland Hodel, Michel de Bourges, un amour de George Sand, Châteauroux, La Bouinotte, 2024, 476 p.

George Sand, Histoire de ma vie suivie de Journal intime, abrégés par Constance Robert-Murail, préface de Marie-Aude Murail, Paris, L’École des loisirs, coll. « Classiques abrégés », 2024, 648 p.

Marie-Aude Murail et Constance Robert-Murail, Francœur, À nous la vie d’artiste, Paris, L’École des loisirs, coll. « M+ », 2024, 405 p.