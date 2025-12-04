Verlaine à sa place

Verlaine a modifié notre rapport à la littérature. La fluidité de ses vers, faits d’"un métal vierge et neuf" (Mallarmé), a renouvelé notre rapport à la poésie : ce que chaque poème de Verlaine nous dit du réel passe par la suggestion, la sensation, l’impression. Créateur de rythmes neufs et précurseur d’une prosodie assouplie, il a traversé toutes les étapes de la modernité. D’expérimentation en expérimentation, il fut l’un des principaux acteurs de la vie littéraire de son temps, mais non pas l'un des mieux reconnus. Une nouvelle édition de l'ensemble de ses œuvres paraît ces jours-ci en deux volumes dans la "Bibliothèque de la Pléiade", à l'initiative d'Olivier Bivort. Elle ne sépare pas volumes de vers et ouvrages en prose. Cette nouvelle édition suit l’évolution dans une perspective chronologique, en plaçant côte à côte des textes que la tradition éditoriale maintenait séparés, quand elle ne les ignorait pas. Lire les Poèmes saturniens (1866) à la lumière de l’article de 1865 sur Baudelaire, c’est en quelque sorte les redécouvrir. Considérer l’évolution des poétiques de Verlaine sous l’éclairage des conférences sur la poésie contemporaine données en 1892 et 1893, c’est restaurer la cohérence de son parcours et lui rendre la place qui lui revient dans l’histoire littéraire.